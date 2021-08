Z Celtic Parku na Stínadla. Jablonečtí fotbalisté hrají v Teplicích

Ze Skotska si sice odvezli krutou porážku 0:3, ale atmosféra na fanoušky nabitém Celtic Parku fotbalisty Jablonce nadchla. Drtivá většina z nich takovou diváckou kulisu ještě neměla šanci zažít a asi dlouho nezažije. Stadion s více než šedesátitisícovou kapacitou byl totiž téměř vyprodaný.

„Lidi tady nesedí, všichni fandí. Bylo to obrovské peklo. Na hřišti se ani neslyšíte. Sice si řeknete ‚záda‘, ale není to slyšet. Atmosféru jsem při zápase vnímal, to prostě nejde neslyšet nebo přeslechnout, nohy se mi z toho ale nerozklepaly. Hráčům Celtiku se tady musí hrát krásně. Nevím, kdy se mi zase podaří hrát před šedesáti tisíci diváky,“ řekl jablonecký záložník Miloš Kratochvíl. „Byl to složitý zápas, ale krásný. Škoda, že jsme nedali aspoň gól.“

„Bylo speciální hrát na tak nádherném stadionu a s takovou atmosférou, to je prostě zážitek,“ dodal gólman Jan Hanuš, i přes tři obdržené góly nejlepší hráč Jablonce. „Jsem moc rád, že jsme tu mohli hrát. Když jsem přicházel na stadion a vnímal tu atmosféru, tak jsem si říkal, že je to skvělé. Cítil jsem se u toho výborně. Hrozně jsem se těšil a moje očekávání to naplnilo, byla to nádhera. Jen škoda, že jsme prohráli o tři góly, za stavu 0:2 jsme měli dvě velké šance, kdybychom je dali, mohl být výsledek trochu lepší.“

Jablonečtí vypadli v kvalifikaci Evropské ligy i v minulých dvou sezonách, letos ale mají šanci na reparát: „sestoupili“ totiž o patro níž a čeká je závěrečné předkolo o postup do skupiny nově vzniklé Konferenční ligy proti Žilině. První duel hrají příští čtvrtek od 20 hodin doma.

Po bitvě v elektrizující atmosféře na Celtic Parku se musí fotbalisté Jablonce zase rychle přepnout do prvoligového módu. V neděli nastoupí ve 4. kole v Teplicích na stadionu Na Stínadlech, kam se diváci aktuálně zrovna moc nehrnou - domácí jsou totiž v tabulce bez bodu poslední.

Teplice vs. Jablonec Online reportáž v neděli od 16 hodin

„Program je nabitý, uvidíme, jak na tom budou hráči zdravotně a jak sestavu poskládáme. Bude důležité dobře zregenerovat a na případné změny jsme připravení,“ uvedl kouč Jablonce Petr Rada, jehož tým z posledních čtyř soutěžních zápasů třikrát prohrál, jednou remizoval a inkasoval v nich dvanáct gólů.