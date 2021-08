PONEDĚLNÍK: Pelta v kabině sudích. A Radovo vidění světa

Bylo to za hranou. Takto řvát mohl možná ještě na jabloneckého obránce Kroba, když v předkole Evropské ligy lajdácky vypustil před gólem Celtiku aut, ale na zástupce médií po dotazu, který byl zcela na místě?

Nedůstojné. Byť emoce k fotbalu patří a k panu Radovi zvlášť, tohle je už příliš. Dvaašedesátiletého kouče Jablonce vytočila otázka, zda věděl o tom, že majitel klubu Miroslav Pelta byl o poločase utkání s Bohemians v kabině sudích.

„Já? Mě tohle nezajímá. Mně tohle nepodsouvejte, nikdy! Jestli mě znáte, tak se mě na tohle neptejte. Mě tohle nezajímá, zákulisí mě nezajímá. Tohle mi nikdy neříkejte. Ještě mi řekněte, že bych ho tam poslal. To si snad ze mě děláte srandu!“ křičel Rada po reportérovi deníku Sport Jakubu Konečném.

„Já se starám o mančaft, o nic jiného. Jsem trenér. Podívejte se na video před penaltou proti nám, že byl obrácený aut, že jsme ho měli házet my. Za celý můj život mě netahejte do nějakých spekulací. Jak to ode mě můžete chtít slyšet? Hergot, už mě to štve!“

Abychom se snad my novináři ještě báli dělat to, co je základem naší práce - pokládat otázky, ty méně příjemné tím spíš.

Hergot, to Ponedělník vážně štve!

Pan Rada je svéráz, což potvrdil už před pohárovým zápasem, když okomentoval rasismus sparťanského kotle v zápase proti Monaku. „Jestli jde hráč tmavé pleti slavit pod kotel domácích fanoušků, musí čekat trest. A Monaco chce pak kvůli tomu odejít ze hřiště… Přijde mi, že fotbal běží někam jinam, děláme z něj umělecké dílo, přitom musíme něco vydržet. Co jsem schytal nadávek, když jsem hrál za Duklu, byl jsem lampasák, komunista. Kdybych se urazil a šel ze hřiště, šéf mi řekne: Mazej zpátky!“

Zaměnit nadávky za rasismus, to už chce specifické vidění světa. Ale i to je názor, netřeba kvůli němu na druhé útočit nebo neprojevovat respekt vůči člověku, lhostejno, jestli mu je patnáct nebo šedesát.

Byl tu Pelta. A co chtěl? Nic

Jablonecký boss Miroslav Pelta už má dost roků na to, aby věděl, že v kabině sudích nemá co pohledávat ani patnáct vteřin. I kdyby se jich šel o půli jen ptát, jestli chtějí do kafíčka mléko.

To si pak přísnou penaltu pro Jablonec ve druhém poločase na základě zbytečné (ve smyslu toho, jak mají sudí pískat po vzoru Eura) intervence VAR může zase kdekdo vysvětlovat různě.

U lidí, kteří byli obžalovaní, že se podíleli na nezákonných manipulacích s dotacemi, a kteří mluvili o cinklém jaru, by jeden očekával, že jim to dojde.

Fotbal se snaží po konci estébáka Berbra v jeho vedení nadechnout, vylepšit si renomé, jenže takhle to moc nepůjde. Aspoň že komise rozhodčích se vůči takovému jednání vymezila rychle. Teď ještě aby i z nižších soutěží zmizeli sudí s pofidérní pověstí.

Stačí si třeba pustit, jakou malou domů o víkendu odpískal rozhodčí Pilný v utkání Motorlet - Karlovy Vary ve třetí lize, a hanba by vás zase fackovala.

Ale zpátky do Jablonce, který nezažívá nejlepší začátek sezony navzdory tomu, že kouč Rada, jenž si zaslouží respekt ani ne tak za věk, ale za to, jakou práci roky v Jablonci odvádí, není konečně nucen čelit letnímu výprodeji.

Také jste doufali, že v kvalifikaci Evropské ligy proti Celtiku prodá už tým zkušenosti nasbírané v pohárech? Jenže si vedl příliš bázlivě a nekompaktně, soupeři nabídl mnoho místa v meziprostorech.

Přitom když Severočeši na skotský velkoklub nalezli, bylo znát, že má problémy, že se s ním dá hrát. Pochopil to zejména křídelník Václav Pilař, jenž prokazuje, že je to pan Fotbalista a nebýt tolika zranění, válel by v reprezentaci i v lepší soutěži. Patří mu úcta za to, že se dokáže vrátit v takové formě, že fotbal tolik miluje.

Netřeba Koláře chránit

Honičku s dvougólovým mankem žel budou mít v pohárových odvetách všichni čeští zástupci. Liga mistrů se vzdálila Slavii po porážce 0:2 s Ferencvárosem. Po týdnu zase udělal hrubou chybu při hře nohama brankář Ondřej Kolář, i když trenér Trpišovský se jej psychologicky zastal s tím, že za to vlastně nemohl, že to chyba nebyla, to drn.

Samozřejmě že to byla velká chyba, což ostatně i Kolář chlapsky přiznal. Podcenil to. Kdyby si méně věřil, stál k míči jinak a jistil se tělem. Ale i sebevědomí z něj dělá dobrého brankáře. Netřeba chodit kolem horké kaše. Snad Slavii pomůže dál, postup je v jejích silách, nehledě na odložené utkání s Olomoucí, jež projevila větší pochopení pro ničím nerušenou přípravu pohárového zástupce než kupříkladu Karviná.

Teplice si koledují dlouhodobě

Sezona je teprve na začátku, ovšem už se rojí pochybnosti, jestli je v silách trenéra Radima Kučery udržet Teplice mezi domácí elitou, jako se mu to se štěstím povedlo v minulém ročníku. Nejde ani tak o to, jestli trénuje Standa, Radim nebo Zdenko, ale o kvalitu kádru.

Skláři si zahrávají dlouhodobě. Možná od chvíle, kdy osekali rozpočet, majitel zkrátil podporu na polovinu. Protože si platí i stadion a většinu mládeže, tak už jsou finančně našponovaní a tomu odpovídají možnosti posílení.

Ve Zlíně mohli schytat mnohem větší příděl než 0:3. Další dvě tutovky nedali Dramé, Hrubý i Poznar, zvonily také tyčky, to nebyl od Teplických kurážný výkon, jakým se prezentovali v Budějovicích nebo se Slavií.

Pochvalu za start si zaslouží nabuzená Ostrava v čele s obrozenými obránci - potřetí skórujícím Lischkou a nestárnoucím Fleišmanem. A stoprocentní kromě Sparty zůstává po třech kolech i Plzeň; proti Slovácku bavila, šancí měla na tři zápasy, vyslala 31 střel, 14 na bránu, ale Nguyen chytal fantasticky.

A pak jsou z toho zbytečné nervy, hergot.

Pěkné ponedělí.