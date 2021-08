Drn, který hrál proti Slavii. Nešťastná věc, nebo chyba?

Ukrajinský obránce společně s brankářkou jedničkou byli u zásadního momentu úvodního utkání 3. předkola Ligy mistrů, v němž slávističtí fotbalisté v Budapešti tamnímu Ferencvárosi podlehli 0:2.

Ferencváros - Slavia 2:0 šok na úvod, domácím pomohl vlastní gól a penalta

Běžela 45. minuta, stav 0:0, slávisté byli do té doby jasně lepším týmem a tlačili se do další nadějné možnosti.

Situaci nedohráli a domácí rozjeli rychlý brejk. Dál nechme vyprávět Kačarabu.

„Já vlastně tu situaci zachraňoval. Viděl jsem, že David Zima nestíhá a já jsem se bál, aby jejich hráč nešel do vápna. Chtěl jsem pomoct,“ líčil Kačaraba.

U míče byl dřív než protivník a odehrál ho směrem k brankáři. Malá domů, jakých je během utkání několik.

„Šel jsem do skluzu a dal jsem přihrávku zpátky. Pak už jsem to neviděl, odskakoval jsem, aby mi Koli přihrál zpátky.“

Měl míč odkopnout do autu, na roh, kamkoli? Ne, slávisté hrají konstruktivně, fotbalově. Jsou tak zvyklí, trenéři to po nich chtějí. Brankář Kolář je výjimečný ve hře nohama.

Proto Kačaraba i v tísni poslal míč ke gólmanovi, který podobných situací zvládl s přehledem desítky.

Jenže...

„Malá domů se nemá hrát do brány, ale mimo,“ litoval po zápase Kačaraba.

Míč po trávníku poskakoval. Kolář nastavil placírku a rozhlížel se, kde má spoluhráče, aby jim míč přihrál. Byl si tak jistý, že míč přistane u nohy, že se dolů ani nedíval.

Když míč nohu přeskočil, snažil se ho zachytit. Marná snaha. Kuriózní gól byl na světě.

„Nešťastná věc. Taras hrál na poslední chvíli ve skluzu, balon přeskočil jeho nohu. Ať by v bráně stál kdokoli, dopadlo by to stejně. Souhra okolností, balon poskočil těsně před ním,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

U Koláře to však bylo vidět, zvlášť když v pátek při lize Teplicích při pokusu o kličku míč ztratil a protihráč skóroval do prázdné brány.



„To přece byla úplně jiná situace, to byla chyba, Ondra to přehnal. Tady to bylo něco jiného,“ zdůraznil Trpišovský.

Gól do šatny domácím pomohl, slávisty rozhodil, že krátce po půli inkasovali podruhé.

„Byli jsme z toho gólu překvapení, zaskočení,“ přiznal Kačaraba.

I u druhé branky byl Kačaraba, po jehož zákroku sudí nařídil pokutový kop. „Jestli se za tohle píská penaltu... Nevím, musím se na to podívat. Snažil jsem se soupeře zblokovat, on mi narazil do nohy a spadnul. Za týden doma jim to chceme vrátit. Máme na to sílu i kvalitu.“