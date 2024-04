Z politiky se vytrácí obsah, mluví do ní natřásající se tetky, říká Decroix

Podle Evy Decroix návrh o zjednodušení rozvodů přizpůsobuje institut manželství dnešní době. „Někteří právníci a odborníci říkají, že pokud chceme definovat manželství, tak se musíme podívat, jak je definován rozvod.“

„A někteří říkají, že pokud je rozvod příliš složitý, byrokratický a nepřístupný, tak dokonce může být překážkou k tomu, abychom vstupovali do manželství. Reforma jistě rozvody liberalizuje a zrychluje, ale i tak zůstává vše velmi konzervativní,“ myslí si místopředsedkyně ODS.

Podle ní totiž z řady zemí zaznívá požadavek, aby bylo možné manželství rozvést bez soudu, pouze na základě dohody obou stran. To podle ní nový návrh neumožní. „Ptáme se: chceme vnímat manželství jenom jako kupní smlouvu? Jako darovací smlouvu? Jako volné rozhodnutí dvou osob?“

Levnější, rychlejší, přátelštější

„Určitě to tam v podtextu je,“ míní poslankyně. „Ale současně říkáme, právě to je v naší reformě, že nadále rozhoduje soud. A to je ta konzervativní linka.“

Podle poslankyně návrh předpokládá, že by měl být rozvod levnější, rychlejší a přátelštější. Měl by se například zrušit požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství. Sloučit by se také mělo rozvodové a opatrovnické řízení, čímž by odpadla byrokratické zátěž a stresové situace. Smírný a rychlý rozvod by měl být také mnohem levnější.

Před soudem se tak nebudou řešit vyloženě trapné situace. „Třeba kdy jste se s manželkou začali hádat, kdy jste se poprvé neshodli na barvě kachliček v koupelně. Nebo jste se hádali z toho důvodu, že manželka nechtěla jezdit na kole nebo protože vám nefungoval sexuální život.“

Poslankyně pak hovořila v Rozstřelu také o tom, zda liberálnější rozvody nejdou proti konzervativní pravicové ideologii Občanské demokratické strany. Eva Decroix se na posledním kongresu stala místopředsedkyní ODS.

Často přitom hovoří i o tématech, která jsou důležitá spíše pro mladší a liberálně orientovanou generaci a pro politické tradicionalisty v ODS mohou být provokativní. „To, že se ODS generačně mění, je její základní předpoklad pro přežití,“ říká k tomu Decroix.

Debilní kecy a tetky

A naráží jako žena v politice na mužský šovinismus? Machismus? Setkala se s tím, že ji mužští kolegové přehlížejí? „V ODS jsem deset let. A během té cesty jsem se setkala s nevybíravými komentáři, s debilními kecy i s tím, že nemám vyjadřovat svůj názor.“

„Ale nemám pocit, že by to bylo většinové a že by mě to mohlo naštvat. Na druhé straně je ale také fér říct, že jsem v rámci své politické cesty potkala opravdu mnoho inspirujících mužů,“ dodává poslankyně.

Následně čelila otázce, zda by na druhou stranu neměla jít jako žena s těmito zkušenostmi mužským politikům příkladem? Na kongresu totiž mimo jiné ve svém projevu uvedla: „V dobách, kdy se z politiky stává show, do které mluví plyšáci, domácí kur nebo natřásající se tety, je k výkonu pragmatické politiky třeba odvaha.“

„Já si myslím, že si každý umí dosadit, koho jsem tím myslela. Nevím, kdo všechno se natřásá, ale chtěla jsem tím říct, že v rámci politiky je čím dál složitější otevírat některá odborná témata,“ říká místopředsedkyně ODS.

„Diskuze okolo politiky se zplošťuje a začíná být hlavním kritériem to, kdo jak zaujme nebo kdo koho šokuje nebo kdo řekne něco, z čeho se udělá nějaký poprask a nemusí tam být žádný obsah,“ konstatuje Decroix.

„A to je pro nás všechny zničující. Rozumím tomu, že se něco takového chvilku líbí, ale my politici nejsme zmrzlina, tady nejde o to, co se prodává nejvíc, co vypadá hezky na plakátě a co na vás různě vyskočí na sociálních sítích. Chybí obsah. A to mělo být hlavním poselstvím toho, co jsem říkala,“ uzavírá poslankyně.

Co nejhoršího jako rodinná advokátka v rámci rozvodových řízení během své praxe zažila u soudu? Jak ovlivní rozvodovou praxi schválené partnerství pro stejnopohlavní páry? Inspirovala se jako předkladatelka rozvodové legislativy v některé zahraniční zemi? A kdy zamíří novela do Sněmovny? I na to odpovídala Eva Decroix v Rozstřelu.