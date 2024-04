Nechci být jen usměvavá květinka, kterou posadí do rohu, říká Decroix

„Vím, že to je jako takový ten vnější pocit, hele, mladá liberálka jde do vedení konzervativní strany. Ale tak to není. Ta strana, myslím, není nějak rozdělená,“ říká Decroix.

Kdo je Decroix Jednačtyřicetiletá poslankyně ODS a nová místopředsedkyně strany, krajská zastupitelka. Ve Sněmovně je první místopředsedkyní klubu ODS, členkou zahraničního a ústavně-právního výboru a předsedkyní podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí.

Má vlastní advokátní kancelář, je také zapsanou mediátorkou, věnuje se alternativním způsobům řešení konfliktů. S manželem, kuchařem a cukrářem Rémim Decroix, provozuje francouzskou restauraci Bistrot de Papa v obci Horní Dubenky na Jihlavsku.

Žena se do nejužšího vedení ODS vrátila po čtyřech letech. Ale nová místopředsedkyně strany a dosud místopředsedkyně poslaneckého klubu občanských demokratů si nemyslí, že to hrálo roli – může to podle ní stejně tak pomoci, jako uškodit.

„Já bych nechtěla, aby mě někdo volil jenom proto, že jsem žena, protože to nám ženám potom nějak nesvědčí. Nechci být žádná usměvavá květinka, kterou posadí do rohu, jenom aby byla hezká,“ zdůrazňuje Eva Decroix. „Věřím, že ODS by ženský pohled slušel,“ řekla ale ve svém sobotním kandidátském projevu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil pak na jednání kongresu vyzval, aby strana otevřela témata mladých jako jsou Istanbulská úmluva proti násilí na ženách, rovnost pohlaví či manželství pro všechny.

Decroix říká, že mladé zajímají i jiná témata – jak skloubit rodinu s prací, dostupné bydlení, funkční dálnice. „Tady zaznívá opakovaně, že musíme poslouchat, co chtějí voliči a že se svět nějak mění,“ řekla iDNES.cz nová místopředsedkyně ODS. Ve vedení strany se chce kromě toho, že je loajální podporovatelkou premiéra a předsedy strany Petra Fialy, věnovat třeba komunikaci s mladými voliči.