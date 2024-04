Úspěch Ruska by ohrozil světový řád, vědí to i USA, říká Fiala. Stále věří SPOLU

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Poté, co na kongresu ODS popáté obhájil post předsedy strany, promluvil Petr Fiala pro iDNES.cz o tom, co čeká od své cesty do USA, jak se vyvíjí česká iniciativa se sháněním munice pro Ukrajinu i jak vidí budoucnost koalice SPOLU. „Jsem přesvědčen, že ten projekt má smysl i pro další volby, včetně těch do Poslanecké sněmovny,“ říká premiér v rozhovoru.