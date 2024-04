Lidé jsou unavení, zaslouží si dobré zprávy, řekl po znovuzvolení Fiala

Vyhrál jste pošesté za sebou na kongresu ODS. Nikdy jste neměl protikandidáta, jak hodnotíte to dnešní vítězství?

Je to nepochybně velmi silný mandát. Sám jste to řekl, deset let jsem v čele Občanské demokratické strany, byl jsem zvolen pošesté za sebou. Vážím si toho a slibuji všem delegátům, že s tím silným mandátem také dobře naložím.

Hlasů je ale možná méně, než někteří vaši příznivci čekali. Je to pro vás nějaké varování?

Jsme demokratická strana a probíhají tu diskuse, bavíme se a hledá se správná cesta. A bylo by opravdu absurdní, kdybych nebyl maximálně spokojen. Občanská demokratická strana je v čele vlády, v čele řady měst, krajů, silnou pozici máme v Senátu. Cesta je správná a podporu směřování dali i delegáti.

Přece jen, podpora vaší strany je 12 až 15 procent. Neměl byste mít ambice mít ještě více, abyste jako ODS sami měli 20, 25 procent? Případně jaká vize by k tomu mohla vést?

Já nikomu neberu to, aby ho bavily průzkumy. Myslím, že všechny rozumné lidi měly poučit minulé volby a možná i volby na Slovensku, jak to těmi průzkumy je. Naším záměrem je vyhrávat, chceme vyhrát volby do Evropského parlamentu. I když zpravidla vládní strany v Evropě nevyhrávají, pokusíme se tento trend změnit. Proto jdeme jako koalice SPOLU do těchto voleb. Vyhráli jsme minulé volby do Poslanecké sněmovny, a to chceme zopakovat. Vždy se věci dají dělat lépe a vždy je možné ještě lépe oslovovat voliče. O to se budeme snažit.

Pane premiére, řekl jste, že naše země potřebuje hlavně dobré zprávy, a mluvil jste o tom, že jste porazili inflaci. Tak za prvé, jste si jisti, že jste porazili inflaci? A za druhé, nepotřebuje naše země především pravdivé zprávy?

Naše země potřebuje pravdivé zprávy, a když jsou i dobré, tak potřebuje samozřejmě dobré zprávy. Ale já tu svou větu dal do jasného kontextu. . A to, že inflace je ve výši 2 procent a že není předpoklad, že by se měla zvyšovat, to určitě dobrá zpráva je. Stejně jako je dobrá zpráva, že se ceny energií začínají vracet na předválečnou úroveň, klesají ceny potravin, poroste v letošním roce reálná mzda, i ekonomika. To jsou dobré zprávy, které ukazují, že naše vláda ty krize zvládla, provedla jimi naši zemi správně.

Zbývá rok a půl do sněmovních voleb. Změní se teď něco na vládní politice? V posledním roce jste totiž museli dělat i nepopulární opatření, například jste zvyšovali daně...

Daně jsme zvýšit museli, to není něco, co bychom dělali s radostí. Bylo to nutné, ale na druhou stranu je daňové zatížení pořád nižší, než bylo za vlád předcházejících. To jasně ukazují data. Musíme udělat ještě jednu věc, která je naprosto zásadní pro budoucnost naší země, a to je důchodová reforma. A pak samozřejmě musíme dokončit další reformy, které jsme začali. Třeba to, že se v této zemi opět staví, že bude průjezdná, že budeme mít dostatek energie díky dostavbě jaderných elektráren. To jsou všechno věci, na kterých pracujeme a které je potřeba dovést dál v tom roce a půl, který naši vládu ještě čeká.