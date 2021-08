Ostudný pohárový týden. Který z českých klubů má po štiplavé facce na postup?

Slavia a Sparta v kvalifikaci o Ligu mistrů prohrály 0:2, Jablonec i Plzeň 2:4 v Evropské lize, resp. v Konferenční lize.

Zatímco Slavia a Plzeň hrají příští týden odvety doma a mají šanci zaváhání napravit, Sparta s Jabloncem jsou po domácích porážkách na hřištích soupeřů takřka bez šancí.

Odvety se hrají příští týden v úterý (Slavia a Sparta) a ve čtvrtek (Jablonec, Plzeň).

Případ Plzeň: čtyři góly v Cardiffu

Ještě nikdy v základní fázi evropských pohárů nehráli, protože se nedokázali prokousat skrz kvalifikační síto. A to už proběhlo dvaadvacet pokusů! Nemají na to kvalitu ani finanční zázemí. Ovšem Plzeň jim tu šanci darovala darebným výkonem v obranné fázi.

Velšský tým The New Saints, který se skrývá pod zkratkou TNS, měl českého favorita na lopatě. Stačilo odkopat pár posledních balonů na prázdné tribuny v Cardiffu a pohlídat si pohádkové vítězství 4:0.

Co si pak myslet o slovech plzeňského trenéra Michala Bílka, který po utkání poví: „Šance je pořád velká, fotbalově jsme na tom líp.“

Líp? Jen dva góly v závěrečných pěti minutách odvrátily plzeňskou ostudu.

Proč si víceméně z každého pokusu soupeře uděláte peklo ve vlastní šestnáctce? Proč zkušený kapitán Brabec, který byl ještě před měsícem součástí české reprezentace na mistrovství Evropy, kupí chybu za chybou? „Kopali jsme se za uši,“ trefně popsal záložník Pavel Bucha pro klubovou televizi.

Trenér Bílek měl pravdu v tom, že velšský tým se Plzni v technických dovednostech a kreativitě nevyrovná, jenže vyšší kvalitě čelí srdnatostí, nebojácností a ostrovním chtíčem.

Aby Plzeň postoupila do posledního předkola Konferenční ligy, musí doma vyhrát o tři góly. Dokázat to může, přesto si úplně zbytečně nadrobila.

Náš tip: V odvetě, na kterou může přijít sedm tisíc fanoušků, se bude prodlužovat.

Případ Jablonec: nač ten strach?

Jméno Celtic Glasgow bylo příliš silné, než aby se ho jablonečtí hráči nezalekli. Jenže oni se skotského obra lekli až moc.

Kuráž ve čtvrtek navečer chytali postupně a jen v některých pasážích. Konkurovat mohli, kdyby byli přesvědčení, že konkurovat můžou.

„Byli jsme bázliví, ustrašení,“ viděl trenér Petr Rada po předkole Evropské ligy.

Porážka 2:4 znamená čekání na zázrak. Na druhou stranu Jablonec nemá co ztratit a hrát v Celtic Parku bude zážitek sám o sobě.

Hráči si znovu osahali, že strach ve fotbale vede jen do problémů. Celtic je samozřejmě jasný favorit nejen podle svého jména, ale když Jablonec poctivě presoval ve středu hřiště a snažil se v kombinacích držet míče, celkem snadno získával prostorovou převahu. Navrch se po křídlech cpal do náběhů a k centrům.

To je cesta. Jenže taková fáze nemůže trvat jen deset minut. Jablonec může hřát zkušenost, že v poslední kvalifikačním kole Konferenční ligy, do kterého nejspíš spadne, tak zdatného protivníka nepotká. Blíží se souboj se Žilinou.

Náš tip: Kdyby Jablonec neinkasoval v poslední minutě počtvrté, možná by se dalo mluvit o naději. Takhle není důvod, aby si Celtic postup nepohlídal.

Případ Slavia: už nikdy víc!

Všechno špatně. Sterilní v útoku, příliš zranitelní v obraně. Jeden z nejhorších pohárových večerů pod trenérem Jindřichem Trpišovským.

Slávistický výlet do Budapešti za třetím předkolem Ligy mistrů symbolizuje především lapsus brankáře Koláře, jenž nezachytil malou domů. Co se mohlo pokazit, to se pokazilo. Včetně letadla před zpáteční cestou. Pro Slavii musel odletět náhradní stroj.

Naštěstí je tu ještě úterní odveta, ve které Slavia může hrát jen lépe. Lékaři mezitím zkusí uzdravit bolavý kotník záložníka Ševčíka a o víkendu bude mužstvo odpočívat.

Ligová asociace totiž slávistům vyšla vstříc a odložila jim třetí kolo proti Olomouci. Ale pozor, ztráta 0:2 s Ferencvárosem nezmizí jen díky tomu, že si budete opakovat, že jste fotbalově lepší.

Nezapomeňte, že maďarský šampion před rokem kopal Ligu mistrů proti Barceloně nebo Juventusu.

Náš tip: Bude to fuška a vyjde jen v případě, že Slavia najde ofenzivní drajv a podrží mladého stopera Zimu, jehož forma je rozháraná.

Případ Sparta: knížecí lekce

0:2 doma na Letné, k tomu opičí skřeky na soupeře, což bude mít dohru u disciplinární komise UEFA.

Je dobře, že Sparta už má jistou Evropskou ligu, protože si může bitvu proti elitě zopakovat bez nervů. Kdo ví, třeba monacká knížata v přípravě leccos zanedbají, protože už se vidí o kolo dál.

Mají na to právo, fotbalovou úrovní sparťany převyšují. Jasně to okomentoval trenér Pavel Vrba: „Potkali jsme se s výborným mužstvem, které nám ukázalo, kde jsme my a kde jsou oni.“

Náš tip: Jednoznačně rozehranou partii může lehce zašmodrchat jedině úvodní sparťanský gól. A klidně nemusí padnout v první půli.