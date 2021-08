Další svízele v Budapešti, pro slávisty musel letět náhradní stroj

Slávistická výprava měla odletět hodinu před polednem, ale před nástupem do speciálu se fotbalisté dozvěděli, že podle plánu neodstartují.

„Když smůla, tak se vším všudy. Do Prahy budeme muset náhradním spojem,“ napsal klubový šéf Jaroslav Tvrdík na svůj twitterový účet.

Původní stroj se nepovedlo včas k odletu připravit zřejmě kvůli drobnému zádrhelu.

Do Prahy se tak mužstvo vydá po poledni, zpoždění by se mělo pohybovat přibližně kolem dvou hodin.

Slavia ke svému prvnímu zápasu o postup do Ligy mistrů nastoupila ve středu večer, první poločas byla proti maďarskému šampionovi jasně lepším týmem, ale v závěru si dala vlastní gól.

Malou domů Tarase Kačaraby gólman Ondřej Kolář nezpracoval, míč se odrazil od drnu v trávníku a přeskočil mu nohu.

„Nešťastná věc. Taras hrál na poslední chvíli ve skluzu, balon přeskočil jeho nohu. Ať by v bráně stál kdokoli, dopadlo by to stejně. Souhra okolností, balon poskočil těsně před ním,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Navíc už po dvaceti minutách musel kvůli zranění střídat Petr Ševčík.

Krátce po půli po zákroku Kačaraby španělský sudí nařídil proti Slavii penaltu, kterou Charatin proměnil. Následně měli domácí tutovku na 3:0, kdy Nguen běžel sám na Koláře, ale ten své zaváhání před první brankou napravil a tým podržel.

Slávisté mohli snížit, střelu Schranze zblízka domácí brankář Dibusz vykopl. Další nadějné možnosti slávisté nedotáhli.

„Rozhoduje se v šestnáctkách, tam se musíme ohromně zlepšit, musíme být efektivnější,“ řekl kouč Trpišovský.

Odveta se hraje v úterý 10. srpna v Edenu, slávisté potřebují k postupu vyhrát o tři branky. Pokud zvítězí o dvě, prodlužuje se.