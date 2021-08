Smolný zápas. Musíme se ohromně zlepšit ve vápně soupeře, řekl kouč Slavie

„Bylo to smolné, nešťastný zápas,“ hodnotil kouč nečekaný zádrhel v boji o Ligu mistrů. Ve třetím předkole jeho svěřenci nestačili na maďarského šampiona zejména proto, že mu oba góly darovali.

„Výsledek je pro nás nelichotivý, nevyužili jsme šance, které jsme si vytvořili, soupeř naopak potrestal naše chyby,“ pokračoval Trpišovský. „Ferencváros vede, ale ještě musí zvládnout odvetu u nás,“ věří ve zvrat.

Ovlivnil výkon hodně šok po vlastní brance?

Právě ten gól dostal zápas do pozice, která vyhovovala Ferencvárosi. Hrál hlouběji, má vepředu strašně rychlé hráče, rychlý přechod nahoru, navíc tu panovala neskutečná atmosféra. Akustika, jakou jsem snad nezažil, nebylo slyšet na pět šest metrů. Třeba ve druhé půli nám zůstal hráč za obranou a celá střídačka řvala, kluci to ale nebyli schopní slyšet.

Ondřej Kolář chyboval v Teplicích, teď inkasoval dost hloupou branku, rozebíráte to s ním? Mluvili jste s ním třeba hned o přestávce?

Nemyslím si, že jsou to podobné situace. V Teplicích to byla chyba Ondry, přehnal to. Teď šlo spíš o nešťastnou věc, Taras to odehrával ve skluzu a bohužel na bránu, což nemohl ovlivnit. A Kolimu to zrovna skočilo. Kdyby tam stál kdokoliv, stane se něco podobného. Spíš jsme o poločase řešili, jak z toho zápasu vytěžit víc. Vstoupili jsme do něj dobře, měli jsme spoustu pozic ze stran, ale nevyřešili jsme je.



V čem byl problém?

Musí se sejít dvě věci. Pohyb hráčů do volného prostoru, doplnění do šestnáctky. A kvalitní míč do dobrého místa s dobrou razancí. A když se jedna z těch věcí nesejde, tak to nedopadne. Snad šestkrát jsme to dali gólmanovi přímo do ruky a byl z toho ještě akorát protiútok. Nevím, možná to byla tíha okamžiku? Na tréninku před zápasem nám to šlo skvěle. Také je to o nadstavbě, nehledat finálku, když ji nevidím, ale zkusit třeba jít přes hráče, kterého mám před sebou...



Věříte si na obrat navzdory nepříznivému výsledku?

Jsme teprve v polovině a soupeř vede dva nula. Mají skvělý tým, ne nadarmo hráli Ligu mistrů a nabrali spoustu zkušeností a sebevědomí. Na druhou stranu máme domácí prostředí a skoro týden na přípravu, i když nás čeká ligové utkání a soupeře ne. Jsem přesvědčený, že když podáme podobný výkon a Eden bude zaplněný, tak se to překlopí na naši stranu. Chce to dobrý vstup, rychlý gól a bude to jiný zápas.

Bude na odvetu připravený útočník Michael Krmenčík?

V nejbližších zápasech stoprocentně nebude, jeho absence bude odhadem na tři týdny.

A jak je na tom Petr Ševčík, který musel brzy střídat?

Má výron v kotníku, takže je nepravděpodobné, že by zasáhl do nejbližších utkání. Uvidíme po vyšetření v nemocnici. Budeme se snažit udělat maximum, aby měl šanci nastoupit. Byl to další z nešťastných momentů zápasu, jeho odchod nás dost zasáhl.