Slavia chce kvůli pohárové odvetě odložit ligový duel proti Olomouci

Pokud by došlo k odložení zápasu osmačtyřicet hodin před plánovaným výkopem, bylo by to velmi neobvyklé.

Je snad hlavním důvodem zdržení čtvrtečního odletu z Budapešti?

Před dvěma lety vedení ligy odložilo ligový duel Mladé Boleslavi v Teplicích, protože středočeský klub kvůli závadě na letadle po čtvrtečním večerním utkání se Šymketem odcestoval z dalekého Kazachstánu o šestnáct hodin později. Pro nový termín tehdy existoval vážný argument.

Ač má trenér Jindřich Trpišovský k dispozici široký kádr, postavit může takřka tři jedenáctky, tak Slavia už minulý týden chtěla po vedení Fortuna ligy odložit sobotního utkání 3. kola proti Olomouci.

Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) prosbu, které se podivilo, zamítlo.

Po středeční porážce v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem (0:2) v Budapešti je tu nová.

„Vzhledem k předběžnému souhlasu všech zúčastněných zastavujeme prodej vstupenek. Děkujeme vedení LFA a zejména soupeři z Olomouce za velkorysé gesto. Tým tak bude mít stejný čas na přípravu jako soupeř,“ napsal na svůj twitterový účet klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Slavia poukazuje na fakt, že i její maďarský soupeř si své ligové utkání odložil.

Slavia má v nové sezoně za sebou tři utkání v jedenácti dnech.

Slávistický rival Sparta odehrála od startu sezony už pět zápasů v patnácti dnech včetně tří soubojů v předkole Ligy mistrů.

V sobotu ji čeká ligový duel s Karvinou a v úterý odveta 3. předkola Champions League v Monaku. Celkem sedm zápasů ve dvaadvaceti dnech.

Přestože během minulého týdne trenér Pavel Vrba přišel kvůli zdravotním potížím o čtyři důležité hráče, Sparta o odložení ligového duelu nežádala.

Velké trable sužují i dalšího pohárového účastníka Viktorii Plzeň, které v úvodu sezony vypadlo kvůli zranění až osm hráčů, kteří by aspirovali na základní sestavu. Navíc v druhém předkole klub cestoval k odvetě 2. předkola Konferenční ligy do Arménie.