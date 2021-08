Hodil jsem klukům klacek pod nohy, je mi do breku, hlesl brankář Kolář

Jednička fotbalové Slavie zažila smolné utkání.

Blížil se konec první půle, když Kolářovi malá domů od Tarase Kačaraby přeskočila nohu. Ve druhém dějství zase vystihl směr penalty Ihora Charatina, ale na střelu nedosáhl.

A Slavia tak příští týden v odvětě třetího předkola Ligy mistrů musí mazat dvoubrankové manko.

Co se to v Groupama Aréně stalo?

Z mého pohledu to byl velmi smolný zápas. Udělal jsem hloupost, balon mi skočil přes nohu a dostal jsem soupeře na koně. Do té doby jsme hráli výborně, měli jsme tlak a nějaké šance. Pak se chytili lidi a tlačili je. Nevyšlo to, měli jsme i smůlu, nic nám tam nespadlo. Strašně mě to mrzí.

Bylo pak složité koncentrovat se, když se vám „posmíval“ celý stadion? Fanoušci slavili každý váš dotyk s balonem.

O to, že na mě pískají, nejde. Hodil jsem klukům klacek pod nohy. My jsme dřeli, připravovali se na to a taková hloupost je posadila na koně. Je mi z toho do breku, mrzí mě to kvůli fanouškům i kabině. Tohle jsme si nezasloužili.

Kolik vám chybělo u penalty?

Já jsem si ho tam připravil, chtěl jsem na tu stranu. Bylo vidět, že je zkušený, že se na mě do poslední chvíle díval, a kdybych šel dřív, tak to uklidí na druhou stranu. To byly ty setiny, které mi chyběly, abych na to dosáhl. Bohužel.

Nedlouho na to jste tým podržel při samostatném úniku Nguena. Spravil jste si aspoň trochu chuť?

Pro mě to bylo obzvlášť důležité. Celý zápas jsem nic neměl a chytil jsem něco až za stavu nula dva. Tenhle moment by nás mohl nakopnout. Když se venkovní góly nepočítají za dva, tak věřím, že doma to urveme a prostě postoupíme. Máme na to, byli jsme lepší tým, ale góly jsme jim věnovali.