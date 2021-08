Uzemnění tepličtí fotbalisté. Nemůžu řvát jen já na lajně, láteří kouč

.„Abych řval jen já na lajně a snažil se do nich vlít krev... Můžete to strhnout soubojem, skluzem, rvavostí, nemusí to být krásná ulička, pěkný centr. Ale od nás toho bylo málo, my v tom plavali,“ vyčítal trenér Radim Kučera.

„Dívali jsme se jeden po druhém, byli jsme všude pozdě, to pak ztrácíte půdu pod nohama. Když se 20 minut prezentujete dobře, nemůže vás jeden gól tak uzemnit!“ Ale uzemnil. Chvíli po půlhodině hry se z dorážky prosadil Matejov a hosté přestali existovat. „Úplně jsme vypadli z role. Přestali jsme věřit, že bychom mohli zápas zvrátit, vyrovnat, otočit,“ vnímal trenér Kučera – a ne poprvé. Jde o teplickou bolest. „Přitom úvod utkání ještě jakžtakž snesl nějaké parametry.“

Souhrn 3. kola fotbalové ligy

Ani trojité poločasové střídání a změna systému žlutomodré neprobudily. „Šli jsme na tři obránce, dva útočníky, ale vůbec nic jsme si nevypracovali. Naopak soupeř nás trestal z brejků a porážka mohla být daleko vyšší. Výkon oproti posledním zápasům byl špatný,“ neskrýval Kučera; Teplice v úvodních kolech prohrály v Českých Budějovicích a doma se Slavií.

Zlínské vedení ve 2. půli navýšili Vraštil a Poznar. „Vítězství vždycky chutná, došli jsme k němu trpělivostí po dvou porážkách s kvalitními celky,“ cenil si zlínský asistent trenéra Jan Jelínek. „Teplice jsme do ničeho většího nepustili, i když první půlhodina nebyla dobrá. Nakonec jsme mohli nastřílet ještě víc branek.“

Fanoušci na sociálních sítích volají po Kučerově hlavě, on zase volá po posílení kádru. „Usiluji o něj pořád, ale možnosti jsou omezené. Pracují na tom Ruda Řepka i Štěpán Vachoušek,“ jmenoval ředitele a sportovního ředitele, „ale není to jednoduché. Každý cítíme, že tým by potřeboval posílit. Máme na to ještě nějaký prostor, ale utíkají nám zápasy, kdy nesbíráme body. Tlačit na posílení budu, bavíme se o tom, jestli to dopadne, to nemůžu říct.“

Pod Kučerou skláři vyhráli jen pět z 28 zápasů, loni se jen tak tak zachránili. Důvody nezdarů se opakují. „Už jsem to zažil během jara: dostaneme gól a mančaft ztratí týmového ducha. Nedokáže se o sebe opřít, poztrácí víru ve vítězství, v obrat. Nepochopitelné. I za stavu 0:2, když dáte gól, soupeř znejistí. Ale my se nedostali do ničeho, takže jsme to ani nemohli zdramatizovat.“

V Teplicích to vypadá na začarovaný kruh, ale jak z něj ven? „Zkoušíme všechno, už během jara jsme to dělali. V tréninku metodu cukru a biče, video. Ale nejlepší lék je bodový, to pak tým dostane vzpruhu,“ uvědomuje si Kučera, jehož celek v neděli hostí Jablonec.

„Hlavně v Budějovicích jsme si body zasloužili, ale ta správná, bodová odezva nepřišla. Pak se to psychicky prohlubuje. Ale to není omluva pro alibistické míče a přihrávky. To se mi vůbec nelíbilo.“ Bude to proti Jablonci líbivější?