Pane Pelto, nezlobte se, tady byste neměl být. Sudí Klíma o návštěvě v kabině

Rozhodčí Klíma přišel diskutovaný moment v pondělí odpoledne vysvětlit novinářům.

Během tradičního setkání médií s šéfem komise rozhodčích Radkem Příhodou si vzal slovo: „Pan Pelta byl v kabině pár vteřin, okamžitě jsem na něj apeloval, aby odešel. Řekl jsem mu: Nezlobte se, ale tady byste neměl být.“

„Samozřejmě, že pan Pelta je velká osobnost českého fotbalu a není jednoduché mu hned sdělit, aby odešel. Ale udělali jsme to. Necítil jsem od něj, že by na nás chtěl vyvíjet nějaký tlak, že by chtěl, abychom změnili něco ohledně rozhodování.“

Tak co po vás tedy Miroslav Pelta v kabině chtěl?

Omluvil se za trenéra Radu, ať prý se jeho chováním nenecháme rozptýlit, což jsem uvedl i v zápisu. Když jsme mu řekli, aby odešel, akceptoval to, bylo to korektní, rozhodně jsme se tam u dveří nepřetlačovali nebo něco podobného.

Tresty pro ligové sudí 3. kolo Fortuna ligy JABLONEC - BOHEMIANS 2:2 - Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma má omezenou delegaci na jedno utkání za to, že v závěru chybně neodpískal penaltu pro hosty, učinil tak až po intervenci VAR. Videorozhodčí stejného zápasu Ondřej Berka má stejný trest kvůli chybné intervenci při první penaltě po zákroku brankáře Bačkovského. Předcházel jí útočný faul domácího Pilaře. Na dva zápasy potrestala komise ještě čtvrtého rozhodčího Karla Hanouska. „Vyčítáme mu, že nevyřešil nevhodné chování domácího trenéra. Měl si zavolat rozhodčího, aby mu udělil druhou žlutou kartu.“ HRADEC KR. - LIBEREC 1:1 - Trest na jeden zápas dostali asistent Radim Dresler a čtvrtý sudí Vít Zaoral, kteří měli hlavnímu sudímu pomoci při udělení červené karty pro libereckého Filipa Havelku. „Oba řekli, že jde o žlutou kartu, ale pro nás to byla jasná červená.“

Přišel hned po skončení poločasu?

Ano, bylo to na začátku přestávky, možná tři minuty po příchodu do kabin.

A to je běžné, že se chodí do kabiny omlouvat za chování trenéra?

Na to odpovědět neumím. V Jablonci jsem pískal dvakrát a tohle se mi stalo poprvé.

Na jiném stadionu už se vám něco podobné stalo? Přišel někdy majitel či významný funkcionář za rozhodčími?

Standardní to není... Ale poprvé to také nebylo. Na druhou stranu v poslední době funkcionáři nastavená pravidla dodržují. Žádný předzápasový kontakt, žádná kafíčka neprobíhají, tohle byl ojedinělý případ.

Hodně hlasitý byl v průběhu celého utkání zmiňovaný kouč Rada. Na začátku druhého poločasu jste mu udělil žlutou kartu, uvažoval jste i o červené?

V ten okamžik ne. Říkal jsem mu: Trenére, uklidněte se, abychom nemuseli přistoupit k vyloučení. V průběhu utkání už vychladnul a nebylo to tak hrozné, ale je určitě na diskusi se členy komise rozhodčích, zda jsem postupoval správně. Zpětně to šlo asi vyhodnotit i tak, že jsem mohl udělit červenou kartu, respektive druhou žlutou.

Komise ostatně čtvrtému sudímu Karlu Hanouskovi vyčetla, že vás nezavolal, abyste Radu vyloučil. Zároveň se jí nelíbila i nařízená penalta pro Jablonec po intervenci VAR. Váš pohled?

Videorozhodčí mě upozornil, že podle jeho názoru došlo k přestupku a že brankář Bačkovský udeřil útočícího Pilaře, a doporučil mi přezkum situace. Když jsem to viděl sám, dal jsem mu za pravdu, gólman se přestupku opravdu dopustil.



Ale podle komise přestupku předcházel ještě Pilařův útočný faul. VAR vůbec neměl zasahovat.

Bohužel jsme se zaměřovali především na kontakt brankáře s útočícím hráčem a už jsme nevěnovali pozornost tomu, co akci předcházelo. Z dostupných záběrů ani na hřišti jsem útočný faul neviděl, až zpětně, po zhlédnutí všech záznamů, musím uznat, že jsem udělal chybu.