Video proti Boleslavi? Na druhé straně by ten gól platil, řekl Karafiát

Skalák byl u jednoho ze tří zásadních momentů střetnutí, možná u toho vůbec nejdůležitějšího.

Po pěkném lobu se mu povedlo otevřít skóre, jenže rozhodčí Miroslav Zelinka po zásahu VARu branku odvolal.

„Nedivím se divákům, že bylo na tribunách hodně nevole. Byla tam hra tělem. Hlavní rozhodčí byl nedaleko od té situace a gól uznal. Když budeme zkoumat každou akci, vždy si něco najdete. Trend by měl být takový, jako byl na Euru. Takové souboje se nepískají,“ řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Karel Jarolím.

Bylo to tělo na tělo

Skalák se v souboji o vysoký míč utkal ve střetu chlap na chlapa s Oscarem. Drcli do sebe těly a slavistický bek odpadl. Boleslavský hráč vzápětí poslal balon do sítě.

Sudí Zelinka to celé sledoval z několika metrů, nezdálo se, že by mu něco bránilo ve výhledu. Gól uznal a ještě u toho gestikuloval rukou: všechno v pořádku.

Od videorozhodčího Pavla Fraňka však dostal pokyn k přezkoumání, po němž svůj původní verdikt ze hřiště necitlivě změnil.

„Oddechl jsem si. Nemyslel jsem si, že to byl faul. Odcházel jsem na půlku s tím, že prohráváme,“ přiznal slavistický útočník Jan Kuchta. „Nakonec nám rozhodčí pomohl, asi to tedy faul na Oskyho byl.“

Odvážně si přisadil i obránce Ondřej Karafiát, který v Mladé Boleslavi hostuje právě ze Slavie a oproti českým zvyklostem mohl ve vzájemném souboji nastoupit. „Já to viděl asi tak, že kdyby to bylo na druhé straně, gól by normálně platil. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat,“ řekl Karafiát.

Dárečky pro mistra

Další dva momenty, které zlomily zápas ve prospěch mistra, nastaly na konci poločasu. Dárečky pro Slavii rozdávali brankář Jan Šeda a záložník Vojtěch Smrž.

V případě Šedy už je to takový obyčej. Co je platné, že je gólman často skvělý na lajně a díky postřehu dokáže vystřihnout perfektní zákroky, když pravidelně opakuje minely z rodu žákovských chyb. Tentokrát namazal Kuchtovi, který snadno dovezl míč do prázdné branky. „Věděl jsem, že má s rozehrávkou problémy, tak jsem ho dopresoval,“ poděkoval úvodní střelec Slavie.

Když si pak za pár minut Smrž nesmyslně spletl hřiště s klecí na zápasy MMA, ocitla se Mladá Boleslav po jeho vyloučení rázem v oslabení. Hned bylo jasné, že bude těžko bodovat.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme spoléhat na nějaký případný protiútok nebo standardní situaci a z toho bychom mohli udeřit. Bohužel se nestalo. Druhý inkasovaný gól už by v podstatě jen taková kosmetická úprava výsledku. Jsem zklamaný,“ hlesl Karel Jarolím. „Šeda nás podržel, až když jsme ztráceli. Bohužel se podepsal pod naši porážku.“