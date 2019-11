PONEDĚLNÍK: Jak neposkytnout výhodu. Režie: Rejžek

Dalších 50 fotografií v galerii Rozhodčí Pavel Rejžek během utkání Olomouc - Slavia sleduje, jak Vít Beneš (vlevo) pomáhá spoluhráči Ondřeji Zmrzlému. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

dnes 16:29

Dva fotbalisté Olomouce už by pelášili sami na slávistického brankáře Koláře. Nebyli v ofsajdu. Přesto sprintujícího Tomáše Zahradníčka, jenž vybíhal z vlastní poloviny a byl by u míče první, zastavil necitlivý hvizd rozhodčího Pavla Rejžka, jenž se domníval, že pro Sigmu by výhoda za předchozí faul nebyla výhodná, neboť záložník Houska mířil s míčem do strany a tudíž těžko vykouzlí takovouto průnikovou přihrávku.

Velká chyba a učebnicový příklad, jak neposkytnout výhodu. „Když jsem se na to díval v televizi, musel jsem až plakat,“ litoval olomoucký trenér Radoslav Látal po bezbrankové plichtě s mistrem. V Teplicích zase sudí Královec chybně odpískal penaltu pro Baník, přestože stoper Jeřábek fauloval Kuzmanoviče zjevně před pokutovým územím. Sice díky tomu Jeřábek nedostal červenou kartu, ale z penalty Tepličtí inkasovali. Srovnal útočník Řezníček, jenž byl však nejspíš v těsném ofsajdu...

Ani sedmnácté kolo české nejvyšší soutěže se neobešlo bez zásadních pochybení sudích. Byly to však poměrně složité situace, takže tentokrát by se leckterý romantik mohl smířit s vysvětlením, že chybujeme všichni. Le Giang, Mandous a Fendrich zamkli bránu Mimořádné výkony o víkendu naopak předvedli brankáři. Vypíchl bych Le Gianga z Bohemians, jenž vyčaroval proti Příbrami čisté konto. Aleš kdo? Vynuloval Slavii, což se ani v Lize mistrů nepodaří každému Stejně jako olomoucký Mandous, který se blýskl ve druhém ligovém startu v kariéře. A znovu proti Slavii. Zachytal si, ač favorit hrál poločas o deseti. Chvílemi jsem si musel hosty přepočítat, protože byste to na hřišti nepoznali. Tak sebevědomá a fyzicky nabušená je Slavie. I když proti dobře nachystaným a napadajícím Hanákům nepředvedla v oboustranně agresivním zápase top výkon z Ligy mistrů, k vítězství měla blíž. VIDEO: Radoslav Látal: Remíza se Slavií je zasloužená Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Nemyslím si, že to byl zápas o ničem s prvky ragby, jak mínil po utkání náročný trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Dramatických momentů i šancí bylo dost. Ligové kolo očima redaktora Jana Dočkala 16. kolo: Kdo má právo hněvat se na rozhodcovskou mocnost? 17. kolo: Jak neposkytnout výhodu. Režie: Rejžek 1. až 15. kolo: Glosáře za první polovinu základní části Glosáře za minulý ročník 2018/2019 Nuda vypadá jinak. Mandous vyčníval. V 27 letech nejde o zelenáče, hádám, že plzeňský odchovanec se skvělou kopací technikou obsadí branku Sigmy na delší čas, byť to veterán Buchta bude kousat těžko. Vůbec nejlepší brankářský výkon předvedl opavský Vilém Fendrich, jenž čapnul mladoboleslavskému snajprovi Komličenkovi i penaltu, kterou ochotným vozembouchem zařídil Mešanovič. Především díky gólmanovi získali Slezané extra důležité tři body. Odpoutali se tak z posledního místa. Kouč Balcárek, zajímavá volba. Zachrání Opavu? Nový trenér Jiří Balcárek nemohl začít premiérovou štaci v lize lépe. Opava s ním udělala dobrý tah. Šestačtyřicetiletý někdejší hráč Sigmy či německého Unionu Berlín umí pracovat s mladými hráči. Ostatně před pěti lety měl od kamaráda Mirka Votavy nabídku, aby odešel do bundesligových Brém trénovat mládež. Balcárek je svůj, nikam se necpe, sedm let působil v MSFL v Zábřehu, pak v Uničově, následovalo druholigové Znojmo a naposledy Vítkovice. Všude za ním byla vidět solidní práce, posouval hráče. Byť se o něm několikrát mluvilo jako o možném trenérovi Olomouce, první ligy se dočkal až teď. Že je to v Opavě, kde není zrovna stabilní ekonomické zázemí, risk? Ani ne, nemá na co čekat, o patro níž se může vrátit vždy, teď se pokusí udělat v náročné misi vše, aby to nebylo s Opavou. Posílit rozprodanou ofenzivu bude v zimě zásadní. Nepochybuji, že si vytipuje, jak sám říká, „chtivé hráče“, kteří nebudou koukat na peníze v první řadě. Sympatický nováček Záchranářským starostem se obloukem vyhýbá nováček z Českých Budějovic. Čekali jste to? Na Spartě sice nenatáhl vítěznou šňůru na šest zápasů, ale i plichta 3:3 se počítá. VIDEO: Branky Jablonce padly po našich chybách, prohlásil Jílek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Líbí se mi hlavně okamžité přepnutí do protiútoku. Zvonivou formu má ofenzivní univerzál Schranz, jenž se z posledních šesti zápasů trefil pětkrát. Ale prosazují se i jiní. Fotogalerie 17. kolo obrazem Zobrazit fotogalerii Za uplynulých sedmi kol nasázelo Dynamo 19 branek. I proto, že po čase opět šílený kiks udělal sparťanský stoper, tentokrát Kaya. Přitom šlo o rutinní situace, pro obránce nijak složité. A Sparta kvůli nim přišla letos už o hromadu bodů. To musí štvát. Přinejmenším podobně jako Liberec letos pálí minely sudích. Jak klub připomněl na sociálních sítích; komise rozhodčích zaznamenala závažné chyby v neprospěch Slovanu v 1., 5., 6., 9. a 16. kole. To je už taky povážlivá hromada bodů. Proti Zlínu si Severočeši částečně po předchozím Proskeho zářezu v Plzni spravili chuť. Slabého soupeře deklasovali pěti góly, třemi asistencemi se blýskl záložník Malinský, což je super počin. Mimochodem, vláčný rozhodčí Houdek, který ve 13. kole (ne)řídil zápas v Olomouci proti Českým Budějovicím v podnapilém stavu, nebyl od té doby nominován k žádnému zápasu. Zřejmě dohání kondici. Pěkné ponedělí.