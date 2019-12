PONEDĚLNÍK: Cirkus Sigma. Co případ Pilař o ní vypovídá?

Po lopotném triumfu nad Libercem, kterým Hanáci uťali osmizápasovou sérii bez vítězství, nakráčeli hráči jednotně před novináře do místnosti, kde se konají tiskové konference, aby kapitán Vít Beneš sdělil veřejnosti, že tým stojí za trenérem Radoslavem Látalem a vyřazení Václava Pilaře, který veřejně kouče kritizoval, lituje, ale i respektuje a podporuje.

Bylo by to celkem milé gesto, pokud by vzešlo z kabiny od hráčů. Jenže věříte tomu? Věříte, že byť Beneš působil jistě a mluvil spatra, že neplnil jen rozkaz (či jen nápad) z kanceláří na Andrově stadionu?



Ať tak či onak, Olomouc je teď fotbalové republice k smíchu: Cirkus Sigma!

Nepomohlo ani vyjádření zkušeného brankáře Miloše Buchty v týdnu, který se na rozdíl od Pilaře zpětně na klubovém webu v uhlazeném prohlášení omluvil za svá slova v deníku Sport, že se už vlastně úplně fit necítí, byť v době utkání proti Slavii, ve kterém ho vynechal Látal z nominace kvůli zranění, potíže nepociťoval...

Přesvědčili Buchtu?

Přesvědčili tým?

Pravda leží na hřišti.

Tam se dobře pozná, zda má přísný Látal vyžadující v týdnu maximální přípravu bez úlev, neboť jen takový hráč může podle něj odevzdat stoprocentní výkon, mančaft na své straně. A troufám si tvrdit, že má. Žádná vzpoura se nechystá, byť přímočařejší fotbal technickým sigmákům stále úplně nevoní.

S Libercem i proti Slavii dřeli, hráli obětavě, nic nevypustili. Za sebe především, za trenéra taky.

Ale že je v Olomouci cosi nezdravého, případ Pilař naznačuje.

Problém Sigmy není v kabině

O Sigmě píši deset roků a nenadálou hráčskou tiskovku jsem zažil poprvé (možná je to i světový unikát). Na rozdíl od korupční aféry nebo kauzy, ve které mi bývalí sigmáci Kučera se Špiláčkem vylíčili, jak museli podplácet vedení, aby je pustilo do Německa, a že takových případů by se našlo víc...



Věřte nevěřte, ani po těchto skandálních aférách a dvou sestupech se vedení Sigmy neobměnilo zcela. Jaromír Gajda připomíná žábu na vysychajícím prameni, jež nového mecenáše, kterého klub po prodeji Androva stadionu už zase tak akutně nepotřebuje, s úplně otevřenou náručí nevyhlíží.



S Pilařem je to proti tomu legrace, nic zdrcujícího, a vlastně se to celé může jevit jako nedorozumění. Látal nelže, když tvrdil, že Pilař v týdnu před zápasem netrénoval kvůli zdravotním potížím, byť dva dny před utkáním už makal bez úlev. Pilař to však pochopil tak, že Látal posílá do světa vzkaz o jeho chatrném zdraví, přitom za poslední roky se necítil lépe; tolikrát operované koleno drží!

Proto se ozval, že trenér nemluví pravdu, neboť byl nachystaný na zápas.



Proti Zlínu však proseděl na lavičce celé utkání a se Slavií zrovna tak. Přitom Olomouc neskórovala ani v jednom z těchto duelů. Pilař by se do přesilovky proti Slavii hodil možná více než Hála, jenž naskočil jako střídající hráč, ačkoli už se žlutou kartou za protesty z lavičky.

A tohle kouše těžce. Byť jde o sympaťáka, který fotbal miluje a dělá pro něj první poslední, překonává nesnáze, jež by jiné položily, pozici náhradníka nesnáší. Už v Plzni s tím míval potíže. Jde však o osobní rovinu a tohle je vyvrcholení sporu.



Pilař byl od komunikativního kouče Václava Jílka zvyklý na malé, leč pravidelné úlevy po zápase, aby koleno šetřil. Látal ho nutí makat nadoraz.



Kdo se chce rozloučit prskavkou, zapálí ji

Sigma tři kola před koncem podzimní části přišla o rozdílového hráče, což je luxus, byť Pilař dal letos jediný gól. Že je fotbalista mimořádných kvalit, poznáte rychle. Účastník mistrovství Evropy v Polsku, na kterém vystřelil dvě branky, je pro ligu nadstandardní. Když je zdravý, pochopitelně.



Netají se přáním odejít ještě do ciziny, ostatně už před Sigmou byl ve hře Hajduk Split, jenže Chorvaté chtěli vidět, že zdraví šikovného křídelníka bude držet delší dobu.

Už se tolik nedivíte, že tak vyprskl, když Látal jeho zdravotní stav zpochybnil?



Přestupové okno se otevírá...

Přesto měl s veřejnou kritikou vydržet a dohodnout se v zimě na důstojném odchodu ze Sigmy, ve které má smlouvu do konce ročníku. A pak třeba říct, co ho na Látalovi mrzí.

Měl to vymyšlené jinak. Když Sportu rozhovor poskytl, věděl, že v Sigmě už hrát nebude, byť pak ještě údajně dostal prostor na omluvu a uhlazení situace.



Kobylík: Guláš v tom má trenér připomeňte si dobový rozhovor

Vybavuji si, jak mi nespokojený záložník David Kobylík po návratu do Sigmy ze zahraničí dal podobně laděný rozhovor, s tím, že trenér Psotka v tom má guláš. Jasně že věděl, že další den se bude balit.

Pravidla pro fotbalisty i novináře pořizující rozhovor kluby v lize za poslední roky velmi zpřísnily, jdou se světem, právě proto, aby neloajálním sdělením předcházely.

Mizí romantické doby, kdy jste si mohli zajít na trénink a vyzpovídat koho chcete o čem chcete. Musíte vše dopředu nahlásit mluvčímu a doufat, že to klapne.

Kdo se ale chce rozloučit prskavkou, zapálí ji. Jen to teď vypadá, že Pilař stojí v jednotné Olomouci proti všem.



Pěkné ponedělí.