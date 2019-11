Aleš kdo? Vynuloval Slavii, což se ani v Lize mistrů nepodaří každému

Mělo to být další ligové utkání, ve kterém fotbalová Slavia ukáže svou pohodu a potvrdí luxusní náskok v čele tabulky.

Ale nestalo se. Proti se postavil jistý Aleš Mandous.

Brankář z vesničky Nekmíř, která leží kousek od Plzně.

Aktuálně hráč Sigmy Olomouc.

„Jsem spíš splachovací typ, nic moc mě nerozhází,“ upřímně vyprávěl, když se dohrálo.

Odmalička se vědělo, že má talent, jen zatím nedostal prostor, aby se ukázal.

„Trochu nás přiváděl k zoufalství. Pro mě muž kola,“ pochvalně pravil slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotní remíze 0:0.

Ten, který deptal Slavii: u sousedů Liga mistrů, doma debut v 27 letech Slavia - Olomouc 2:1, duben 2019

Mandous kdysi patřil do reprezentační jednadvacítky, za Žilinu si zachytal předkolo Ligy mistrů, taky získal slovenský titul, ale česká liga mu dosud nebyla nakloněná.

O víkendu chytal teprve podruhé v kariéře.

Paradoxně podruhé proti Slavii.

„Expert na Slavii určitě nejsem. Spíš to vyplynulo ze situace,“ řekl.

Jen pár mužů s rukavicemi zvládlo během aktuální sezony vychytat nulu proti rozjetému fotbalovému válci. V domácí lize byl prvním (a dosud jediným) karvinský třicátník Hrdlička, čili podobně neznámé a nevyzkoušené jméno.

V podzimní Lize mistrů zůstala Slavia bez vstřeleného gólu dvakrát. Doma proti Dortmundu (brankář Bürki) a v Barceloně (Ter Stegen).

A najednou se v 17. ligovém kole na trávníku zjevil Mandous, číslo 24.

V černém dresu se stal fantomem, na kterého Slavia ani jednou nevyzrála. Těžko mu při hodnocení MF DNES mohla přiletět jiná známka než ta nejvyšší, jednička.

K vychytané nule samozřejmě Mandousovi pomohl průběh zápasu, který rozkouskovala hromada soubojů, faulů a nepřesností. Slavia nehrála dobře, soupeře zprvu podcenila a pomalu se dostávala do tempa.

Těsně před přestávkou navíc udělala fatální hrubku při bránění. Po standardní situaci, kterou zpackal zbytečně troufalý Coufal, se hosté za pár vteřin dostali do obtíží. Olomoucký brejk zastavil až faul na Faltu, po kterém byl záložník Masopust po právu vyloučený.

2 ligové zápasy v kariéře odchytal olomoucký brankář Aleš Mandous. Oba shodou okolností proti Slavii.

Hrát Slavia v jedenácti, zřejmě by soupeře ve druhém poločase přemohla silou, technikou a kvalitou. V oslabení už musela spoléhat hlavně na produktivitu, která se v sobotu vytratila.

Bez zraněného kapitána Součka nakonec ke gólu nedošla. „V první půli to ani nebyl fotbal, což se mi vůbec nelíbilo. Spíš to připomínalo ragby. Byla to válka,“ viděl trenér Trpišovský.

Té válce vládl jeden nečekaný generál, Aleš Mandous.

Zatímco Slavia na ztracené body rychle zapomene, protože se chystá na středeční stěžejní duel v Lize mistrů proti Interu Milán, pro Olomouc může být sobotní remíza vzpruhou do lepších časů.

Hlavně díky Mandousovi.

„Celou dobu jsem při trénincích makal a chtěl dokázat, že si šanci zasloužím,“ řekl po zápase, který ho proslavil.

Veterán Buchta si natáhl sval a náhradník Reichl jaksi ztratil úplnou důvěru. A tak už před třemi týdny trenér Radoslav Látal nadhodil: „Mandy, když se něco stane, budeš na řadě.“

Mandous se z nevděčné role brankářské trojky vyhoupnul na jedničku i mezi hvězdy celého kola.

Bohužel pro Slavii, která sice znovu neprohrála, ale potřetí v sezoně remizovala.