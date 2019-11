PONEDĚLNÍK: Kdo má právo hněvat se na rozhodcovskou mocnost?

Fotbal

Dalších 11 fotografií v galerii Liberecký záložník Alexandru Baluta spílá sudímu Zbyňku Proskemu, který mu dal v Plzni druhou žlutou kartu a vyloučil ho. | foto: Profimedia.cz

dnes 18:44

Vyloučený liberecký fotbalista Baluta při odchodu ze hřiště gestem prsty naznačuje, že jsou za tím úplatky. Spoluhráč Tomáš Malinský si zarazí černou kšiltovku do čela a před kamerou ČT po utkání spustí: „To jsou okamžiky, které člověka rozčílí. Co na to říct? Děje se to tady, asi si prostě musíme na to začít zvykat. Jiný to nebude.“