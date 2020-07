Nešpor, Štěrba a Zlatohlávek zůstávají v Olomouci. Julišovi kouč poděkoval

Oba mají svolení k hledání nového angažmá. Ve slovenské Podbrezové pokračuje na hostování obránce Juraj Chvátal, Opava na záložníka Jiřího Texla neuplatnila opci, Jakub Matoušek začne přípravu v Prostějově, Jiří Sláma a Michal Surzyn jednají s Pardubicemi, informoval olomoucký klub na svém webu.

V pondělí se hráči po osmnácti dnech dovolené sešli k tréninku. Ač jim kvůli přerušení první ligy zbývají dohrát ještě dva zápasy - ve čtvrtek v Opavě a v neděli doma se Zlínem, pro tým trenéra Radoslava Látala jde o start přípravy na novou sezonu.

„Bereme to jako začátek letní přípravy. Kluci jeli k moři, odpočinuli si. Museli jsme to udělat takto, protože to byla jediná možnost, jak umožnit klukům dovolenou a odpočinek. Není možné, aby neměli pauzu. Za tím si stojím,“ řekl klubovému webu Látal.

Na tréninku mu ještě chyběla posila z Plzně Roman Hubník a také cizinci Lukáš Greššák a Pablo González, kteří se zapojí později. Španěl by se měl hlásit v úterý. Na hřišti nebyl ani útočník i Lukáš Juliš, jemuž vypršelo hostování z pražské Sparty.

„Lukášovi bych chtěl za jeho účinkování v Sigmě poděkovat. Je to inteligentní a pracovitý kluk, který výborně zapadl do kabiny. Pomohl nám góly. Věřím, že i my jsme mu pomohli dostat se do formy. Přeji mu, ať se mu daří,“ podotkl Látal, který počítá v přípravě také s navrátilci z hostování - útočníky Dvořákem a Zifčákem.