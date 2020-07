Látal dostal další čas. Olomouc potvrdila ve funkci kritizovaného trenéra

Klub to zatím na přímý dotaz nepotvrdil. Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář otázku trenéra ještě komentovat nechtěl, ale je známý svým postojem, že šéfa lavičky odvolává jen v nejnutnějším případě.

A ten tedy nenastal, ač mohl vybírat z trenérů s vazbou na Olomouc - volný je Kučera, Pivarník či Jílek.

I po bídné sezoně, ve které zbývá Hanákům odehrát dva zápasy, pokud koronavirová situace dovolí, Sigma doufá, že Látal je ten pravý, který mančaft posune.

Jak by to mohlo jít, naznačil na začátku jarní části.

Sigmáci kontrolovali míč, hráli přímočaře, efektivněji.

Porazili i Spartu a zdálo se, že vyletí až do skupiny o titul.

V domácím poháru navíc postoupili přes Jablonec do semifinále, jenže přestávka kvůli viru je zcela vyvedla z rytmu. Nebo to tak aspoň působilo. Odehráli za sebou mizerné zápasy na Slovácku, doma s Příbramí nebo v Českých Budějovicích, pak zase zaujali dominancí a výhrou v Mladé Boleslavi.

Právě do očí bijící nevyváženost výkonů ve zlomových zápasech je podle Látala hlavní slabina týmu, jenž nezvládá bitvy pod tlakem.

Sigmácká legenda a bývalý reprezentant má smlouvu na další ročník, i ekonomické hledisko tedy hrálo určitou roli. Také nový člen vedení klubu, internacionál David Rozehnal, se v nedávném rozhovoru v MF DNES Látala zastal: „Nikdy jsem nebyl člověk, který by jednal zbrkle. Teď mluvím za sebe, nedovolil bych si mluvit v této otázce za klub, protože nejsem na to v pozici. Trenér by měl dostat prostor, aby věděl, kolik má času. Měl by cítit, že klub za ním stojí.“

Rozehnal coby místopředseda spolku, největšího akcionáře Sigmy, ještě dodal: „Do kabiny nevidím, jaké tam jsou mezilidské vztahy. Já Latoše uznávám, měl jsem tu čest s ním hrát, když se vracel ze zahraničí. Hráči jako Hapal, Látal, Vaniak, Kovář, Machala mně strašně pomohli. Jako hráči toho dokázali hodně a Radek Látal toho dokázal hodně už i jako trenér. Je jednoduché řvát z tribuny Látal ven. Dohraje se sezona a pak si vedení klubu s trenérem rozebere, jak to cítí on. Odvolávat trenéra před koncem sezony nemá smysl. Nikdy by ale nemělo dojít k tomu, že hráči mají držet trenéra, oni hrají za sebe, měli by se držet navzájem.“

Látal během sezony svou pozici nekomentoval s tím, že setrvání nezáleží na něm. Teď si může vydechnout, dostal další čas na práci.

Záložník Koudelka nepřijde, mazák Vepřek pokračuje

Od příštího ročníku může spoléhat na zvučnou posilu z Plzně; šestatřicetiletého stopera Romana Hubníka. Naopak padá příchod osmadvacetiletého ofenzivního záložníka Jana Koudelky z druholigového Prostějova. „Vyhodnotili jsme si to a došli jsme k závěru, že tento příchod nebudeme realizovat,“ potvrdil Minář.

Koudelka má podle informací MF DNES posílit Brno.

Posílit chce i Sigma, a to především na hrotu, neboť po úspěšném hostování se do Sparty vrací kanonýr Lukáš Juliš. Pravděpodobnost, že by po přípravě na Letné znovu zamířil na Hanou, je minimální.

„V této fázi jsou informace takové, že ve Spartě mu chtějí dát prostor,“ podotýká Minář.

Olomouc zase chce dát prostor odchovanci Pavlu Zifčákovi, jenž pomohl na hostování Pardubicím k postupu do ligy. Silový útočník nastupoval ovšem hlavně z křídla.

„Zifčák půjde do přípravy. Myslím si, že hrát ze strany není pro něj to pravé ořechové, ale tam to splnilo účel. My ho plánujeme vyzkoušet na jiné pozici,“ vidí Minář jeho hlavní potenciál v útoku. „Ještě bychom asi ještě něco potřebovali, ale útočník je nedostatkové zboží.“

V Olomouci bude pokračovat pětatřicetiletý levý obránce Michal Vepřek, jenž má kontrakt i na příští ročník. Svolení k odchodu dostali podle informací MF DNES v případě zajímavé nabídky dlouholeté opory David Houska se Šimonem Faltou, kterým končí smlouvy po příští sezoně. „Žádnou nabídku na odchod hráče ale teď nemám,“ informuje Minář.

Prioritou sedmadvacetiletých záložníků je zahraničí.