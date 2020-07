Zdravý Nešpor by měl zůstat v Olomouci. Dolaďujeme to, řekl sportovní manažer

10:39 , aktualizováno 10:39

Útočník Martin Nešpor by měl i po konci smlouvy pokračovat ve fotbalové Olomouci. Dostal nabídku na prodloužení kontraktu a dohoda je podle sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře blízko. „Dolaďujeme to, vypadá to nadějně,“ řekl MF DNES.