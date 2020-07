Pilařovy sezony v Olomouci. Častá zranění, kritika kouče a ta tiskovka...

Dvouleté angažmá bývalého reprezentanta Václava Pilaře v Olomouci se završilo. A jako vydařené jej hodnotit nebude nikdo.



„Skončila mi smlouva a už jsem tam být nechtěl,“ řekl MF DNES 31letý křídelní hráč s mimořádným fotbalovým nadáním, tedy na českou ligu určitě.

Sigma mu novou smlouvu nenabídla, stejně by ji odmítl. Víc se k nepovedené štaci vracet nechtěl.

„Nezlobte se, ale zatím ne,“ naznačil, že probíhají jednání s novým klubem a brzy by mohlo být jasněji. Pilař by měl navzdory zájmu Hradce Králové, kde s velkým fotbalem začínal, ještě vydržet v nejvyšší soutěži. V zimě se na něj poptávalo víc klubů, ale ani Zlínu se nechtělo hráče s vrtkavým zdravím vyplácet ze smlouvy. A tak navzdory bizarní kauze, kdy byl po kritice olomouckého trenéra Látala na chvíli přeřazen do B-týmu a za kouče se následně na tiskové konferenci postavil celý mančaft Sigmy, pokračoval zase v A-týmu.

Fotbalisté Olomouce se po utkání s Libercem na tiskové konferenci postavili za trenéra Radoslava Látala a proti Václavu Pilařovi.

Přestože předtím do médií prohlásil: „Pod Látalem už hrát nechci.“



Pilařovi se nelíbilo, že kouč po zápase vysvětloval jeho absenci zraněním, což podle něj nebyla pravda. Po schůzce s trenérem, vedením klubu i agentem byl však Pilař zase povolán zpátky k týmu.

Dokonce nastoupil v generálce a zdálo se, že ještě rozšíří olomoucké zářezy.

„A kdo ví, třeba pak ještě i prodlouží smlouvu,“ uklidňoval rozjitřenou atmosféru generální manažer Olomouce Ladislav Minář.

Neprodloužil. Ani start už nepřidal. Kvůli zranění. Zase.

I když je otázka, jakou měl vůbec touhu pokračovat pod Látalem, se kterým si nesedli, což se zkrátka stává. Pilařovi vypršela smlouva ještě před koncem aktuální ligové sezony, která se kvůli koronavirové pauze netradičně natáhla až do července. Jeho dvouletá bilance v Sigmě?

Nic, na co by fanoušci vzpomínali: jen 27 startů (17 v základní sestavě), 1 gól, 4 asistence...



Účastník evropského šampionátu v roce 2012 přitom přestoupil do Olomouce z Plzně plný odhodlání vybojovat si ještě zahraniční štaci a třeba se vrátit do národního týmu.

„Nebyl okamžik, kdybych si řekl, jestli mi to za to ještě stojí. Fotbal miluju odmalička. Je ale těžké se pořád vracet,“ povídal po příchodu na Andrův stadion v rozhovoru pro MF DNES. „Jednal jsem i s Hajdukem Split, ale chtějí se přesvědčit, že vydržím zdravý.“

Leč především vinou pokračujících zdravotních problémů se v Sigmě příliš neprosadil. Bývalý hráč německých týmů Wolfsburgu a Freiburgu sice také na Hané naznačil, co umí, když zdraví drží, krásně se na něj dívalo, jenže jen chvíli. Většinou ho brzdily svalové potíže. A tak si nezahrál ani předkolo Evropské ligy proti Seville, stihl jen předchozí domácí zápas s Almaty, kde pláchl obraně a zařídil vyloučení soupeře. Jedinou trefou za Olomouc pomohl na podzim k remíze v Jablonci, zaujal i perfektní asistencí za obranu Liberce na gól Plška, ale to jsou pouze střípky. Příliš málo, aby se Sigmě vyplatil.



A tak raději z druholigového Prostějova vyzkouší na křídle osmadvacetiletého Jana Koudelku, jak informovala MF DNES minulý týden.

Olomouci dlouhodobě chybí od křídelních hráčů schopnost přečíslit defenzivu kličkou, zdravý Pilař by se jí tudíž hodil, ale to celé lize.

Drobný technik také v Sigmě ukázal, jak je oddaný fotbalu, kolik toho pro něj strpí. Dělal, co mohl, aby byl fit. Jezdíval i do Německa na speciální injekce, předchozí trenér Jílek mu dával úlevy, když bylo potřeba. S přísným Látalem si však neporozuměli.

„Aby hráč mohl týmu pomoct, musí být zdravý a odvádět sto procent i na tréninku,“ zopakoval Látal svou zásadu. Najde jinde víc pochopení? Jestli nejde Pilař přes závit, musí nejlépe vědět sám. Autorovi pěti reprezentačních tref nezbývá než držet pěsti, nechť milovaným fotbalem ještě dělá sobě i fanouškům radost.

V Olomouci si jí mnoho neužili.