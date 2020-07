Olomoucký manažer Minář: Je třeba rozstřelit tým. Ale kvalitně

„Udržuje mě to ve střehu. Ale když se nedaří, tak je všechny smažu,“ povídá rázný sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář a usrkne čaje. Právě přišel od doktora. „Mám bolavej pajšl.“



Sezona vašemu žaludku neprospěla. Pořád vám hlava nebere, jak se tento tým mohl propadnout do skupiny o záchranu?

Několikrát jsme to probírali shora zdola. A ještě ani teď to nepochopím. Sportovně se to může stát, ale zůstat v poslední skupině a pomalu přemýšlet o baráži je obrovské zklamání. Trenér, který je kritizovaný, je z toho taky špatný, ví, že tým měl na to, být jinde. I když podzim nebyl dobrý, protože zásah do mančaftu byl obrovský, příprava krátká. Kromě toho jsme ztratili několik zápasů v posledních minutách, to už nemá ani nic společného s trenérem. Zimní příprava a vstup do jara mi dal ten správný signál, že jsem si řekl: No konečně!

Tato pasáž sezony vás přesvědčila, že Sigma může pod trenérem Látalem hrát dobrý fotbal?

Přesně tak.

Jenže pak přišel zásah shůry a koronavirus ligu přerušil.

Nedá se to ovlivnit. Ti, co volali, ať jde Jílek pryč, zase volají po Jílkovi. A ti, co oslavovali, že přišla ikona Látal, tak ho dneska strašně kritizují. Ale já říkám: Nemůžeme vyměnit další trenéry, potřebujeme rozstřelit tým. Ovšem kvalitně. Potřebujeme mužstvo předělat. Všichni by odvolávali trenéra, já ne.

Nebojíte se další ztracené sezony?

Ale ztracená sezona může být i s novým trenérem. Copak mám křišťálovou kouli? Trenér měl někde úspěchy, nikde nepropadl a doma chce za každou cenu uspět. U něho to není o penězích, u něj je to o Sigmě. Má k ní vztah. Nevidím jako hlavního viníka trenéra. To je o nich!

„Pokud to zůstane tak a nepřijde silný majitel, tak to bude čím dál horší.“

A zase ukazujete na tu tabuli. Chcete mít tým pořád na očích?

Když se už dostanu do stavu, kdy jsem strašně unavenej, nedaří se a smažu je, tak se stejně za chvíli zase na to musím dívat. Několik zápasů na jaře se na ně dalo koukat, a pak nedalo. Já se vás ptám: Může trenér za to, když hráči dokážou předvést kvalitní výkony, že je pak zase nepředvedou?

Je zodpovědný za to, aby z nich vymáčkl co nejvíc pravidelně.

A Minář je za to taky zodpovědný. Můžeme se bavit, jestli trenér zvolil dobrou sestavu nebo střídání, ale to je 25 procent. Hlavní problém, zbytek procent, je v kádru, protože většina hráčů je tady strašně moc dlouho, změna je nutná. Ale k té potřebuje přivést čtyři hráče do základní sestavy, a ne na lavičku. K tomu potřebujete peníze. Copak jde přivést náhradu za Kalvacha? Teď odešel Juliš, který tady odvedl kus dobré práce. No, nahraďte ho.

Zkusí to Chramosta z Jablonce?

Chtěl bych ho, protože ho znám z Boleslavi. Není hráč na to, aby seděl na lavce, má téměř 70 ligových gólů. Ale přestup nejde zrealizovat, nejsme na něj připraveni finančně, i když si myslím, že by se dalo domluvit na splátkovém kalendáři. Nevím, jestli je ta částka vzhledem k věku adekvátní. Má taky malé děti, zázemí. V útoku máme Martina Nešpora, který se vrací po zranění. Bude-li fit, dá kolem osmi gólů za sezonu, jako dává většina útočníků v lize. Máme Kubu Yunise...

... který se od prodloužení smlouvy netrefil v sezoně ani jednou.

Jeho potenciál je větší, znám ho od žáčků, mám ho načteného. Když útočník nedá dlouho gól, dostane se do určitého stavu. Nám už je ho trošku líto. Nedal gól ani z penalty v přípravě proti Prostějovu. Spadlo to na něho, vnímá kritiku okolí. Má to strašně těžké, ale předpoklady i figuru má. Může být slušným hráčem ligy. Je otázka, kdyby přišel ještě jeden útočník, jestli Kubu nenechat někde na půl roku hostovat. Myslím si, že neřekl poslední slovo.

2014 Tehdy v lednu přišel Ladislav Minář ve složité situaci; za čtyři měsíce Sigma po 30 letech spadla z ligy. A pak ještě jednou. „Na prvním sestupu si nepřičítám ani ň, ale tím druhým jsem zatížený,“ přiznává 51letý sportovní manažer. Jeho vrcholem v klubu je dosud čtvrté místo v lize a krásné zápasy se Sevillou před dvěma lety.

Na vaší tabuli vidím jiná zajímavá jména odchovanců: Zmrzlý, Daněk, Chytil, Zifčák. To je zase slušný potenciál, ne?

Ale chce to sezonu až dvě, aby mohli tvořit osu týmu v lize. A co je lepší? Aby paběrkovali, nebo hráli druhou ligu? Ještě na to nejsou připravení. Kalvachovi prospělo hostování v Táborsku, kde si vozil přes celé město věci na vyprání.

Teď září v Plzni, patří do reprezentace. To je dobrý příklad.

Ale to ten chlapec taky musí vzít za své. Jak dlouho trvalo Faltům, Houskům a dalším, než se dostali do ligy? Hráli MSFL, druhou ligu. Někteří měli mezistupeň až tři roky. O dorostech, že by mohli hrát rovnou ligu, se můžeme bavit ve výjimečných případech. Například teď si vzal trenér Látal do kádru dva sedmnáctileté hráče, protože se toho nebojí a vidí v nich potenciál. My momentálně nemáme z béčka ani jednoho kandidáta, který by mohl hrát ligu, protože tito hráči potřebují jeden až dva roky dozrát ve druhé lize. Příští rok bude mít ročník ‚93 dvacet osm let...

Nakoukli do reprezentace a teď se jako by zasekli...

Opěvovaný ročník ‚93 měl vrchol. Dneska už ho nebude mít, to je prostě realita. Je za ním. Houska nechtěl prodloužit, Falta taky. Chtějí ven. Já s nimi nebojuji. Nemůžu už jim nabídnout lepší podmínky. Rozumím jim, musí změnit prostředí. A těch hráčů je tady víc.

„Od června minulého roku do této doby jsem udělal obchody za 80 milionů korun.“

Jistě slýcháváte výtky, že jste ročník ‚93 předržel. Ale měl jste někdy na ně konkrétní dobrou nabídku, kterou jste odmítl?

Ani jednu.

Právě.

A pak poslouchám komentáře, že se jim bránilo v odchodu. Bránilo? Já, který musím každý rok prodat, abychom vykryli nůžky v rozpočtu. Že jsme neprodali Jemelku? Měl jsem prodat dva stopery najednou, když Zimu chtěla Slavia za lepších podmínek? Každý rok musíme prodat hráče, který patří k nejlepším. Každý rok oslabujeme sportovně. To je realita.

Máte pocit, že šlo z onoho výjimečného ročníku vymáčknout víc? Plšek je v Maďarsku, Houska s Faltou v sedmadvaceti stále v Sigmě, Zahradníček na lavičce, Texla nechtějí ani v Opavě.

Jedno čtvrté místo, předkolo Evropské ligy. To je to vymáčknutí. Ale to mužstvo ani ten ročník nemá na to, aby to další dvě sezony už v tomhle věku zopakoval. V Olomouci to nebude nikdy, pokud půjdeme pořád touto cestou. Já jsem kritizovaný za Juliše, že to není koncepční. Kolik měl Jablonec na hostování hráčů? Pět, šest? Kolik měl Liberec na hostování hráčů? Pět, šest? Oni do toho jdou, protože nemají takovou mládežnickou základnu a tlak na to, aby se dával odchovancům takový prostor. Zásadnější ale je, že do Jablonce či Liberce kluci z Prahy půjdou, do Olomouce ne. Chtěl jsem hráče ze Sparty, půjde do Boleslavi. Chtěl jsem ze Slavie, půjde do Liberce. Proč? Protože Honza Nezmar a celý realizační tým Slavie je z Liberce. Někdy je potřeba do toho sáhnout i za cenu, že hráče odstavíme, když nepodává výkony, a nechodit kolem nich po špičkách, že příští týden to bude lepší. Kabina musí zpozornět. Kdybych v létě mohl koupit tři hráče do základní sestavy, zpozorněla by jinak.

Takže jsme zase u mentality olomouckých hráčů.

Ano.

I proto jste přivedl z Plzně šestatřicetiletého někdejšího reprezentanta Romana Hubníka?

Jednoznačně. Má svůj věk, já už zase slyšel, že z toho dělám domov důchodců. Je to neskutečná osobnost a nedokázal jsem si představit, že by lítal někde po Slovácku nebo Brně. To byste mi zase vyčinili. Přeju si, aby byl zdravý, protože kvalitou tomu má co dát. Konečně je po dlouhé době osobnost do kabiny. Když tenhle frajer něco řekne, měl by mančaft reagovat. Bude prodlouženou rukou trenéra, ke které by měli mít hráči respekt. Když zavelí ‚Jdeme si to vyříkat na pivo!‘, tak na to pivo půjdou. Dneska tam není nikdo, kdo by řekl ‚Jdeme na pivo!‘, a šli by všichni. Možná by šli dva.

Copak kapitán Vít Beneš není správným lídrem?

Je krásnej člověk, jak by řekl Petr Uličný. Osobnost, ale potřebujeme mít v kabině nadstavbu a myslím, že ta tam není. Odchovanci, kteří byli v zahraničí, by se měli vrátit, když mají výkonnost. Bez ohledu na to, jestli jim je 33, nebo 36 let.

Zůstane stoper Jemelka?

Nabídku nemáme.

Je z toho zklamaný?

Je. Ale zklamaných musí být i těch dalších pětadvacet frajerů. Sezona nebyla dobrá pro celý tým a na něm se to podepsalo taky.

Po sportovní stránce byla sezona neúspěšná, ale po ekonomické se povedla. Jen za poslední rok jste prodali Kalvacha, Plška, Vítka, Zimu i trenéra Jílka.

Od června minulého roku do této doby jsem udělal obchody za 80 milionů korun. Ale to neznamená, že všechny už přišly na účet. Je potřeba zdůraznit, že tyto peníze slouží převážně k provozním účelům.

To je pro Sigmu, která spolufinancuje chod klubu prodejem odchovanců, pozitivní.

Myslím si, že fanoušci pořád nevzali za své, že klub z toho musí žít. Jsem přesvědčený, že všichni hráči, které jsem prodával, odešli za adekvátní cenu. Protože kromě ceny obsahují smlouvy jak procenta z dalšího prodeje, tak nemalé bonusy z úspěchu jednotlivých klubů, do kterých hráči odešli.

Jenže teď vám hrozí, že Falta a Houska odejdou zadarmo. To se zase žaludek ozve, když víte, jaký měli potenciál.

Když se na to podívám sigmácky, tak bych nechtěl, abychom z toho nic neměli, ale když se podívám ryze sportovně, změnu potřebují. A mám je pouštět pod cenou, když nemám adekvátní náhradu? Když je nechám hrát do konce smlouvy, jak je běžné ve světě, není jisté, že s mentalitou českých hráčů do konce platnosti smlouvy odvedou svoje maximum. Protože je mi jasné, že během jara už se vidí v Polsku nebo někde jinde a mají strach, že se zraní. A to je pro klub větší riziko, než jestli za své zásluhy odejdou z klubu zadarmo.

V čele spolku, největšího akcionáře Sigmy, vystřídal dlouholetého funkcionáře Jaromíra Gajdu osmadvacetiletý právník Jakub Beneš, do vedení spolku přišel i někdejší reprezentant David Rozehnal. Posunou klub?

Vítám to. Kuba Beneš je mladej chlapec. Jsme naladění na jednu notu. Je jen otázka času, kdy se mu to podaří posunout dál. Ale to neznamená, že to teď bude něco jiného, než když tady byl Jarda Gajda, který dokázal v Sigmě to co málokdo. A vy novináři do něj šijete.

Ne všechno se zrovna povedlo.

Když to děláte tak dlouho, najdou se i negativní věci, ale lidi jako Kubíček nebo Gajda něco vybudovali.

To souhlasím.

Chceme, aby spolek a akciovka vystupovali jako jeden jediný celek. Zajímá mě názor lidí, kteří něco dokázali. A to je David Rozehnal. On se teď nechce do chodu zapojovat, já vím, jak bych ho nejlíp využil.

Jako skauta.

Ale on k tomu zatím má odstup, chce poznávat chod klubu. Je to bývalý reprezentant, takže když třeba řešíme i otázku trenéra, zeptám se ho na názor a tím je prospěšný.

Kdo je v čele Sigmy? Pan Beneš jako zástupce hlavního akcionáře, nebo pan Konečný jako předseda představenstva? Na mě to působí tak, že šéfa klub nemá.

Klub řídí manažeři jednotlivých úseků, kteří spadají pod představenstvo a. s.

Tak ještě jinak: Potřebuje Sigma nového vlastníka? Jedná s Josefem Lébrem, který už spoluvlastníkem byl.

Samozřejmě, Sigma potřebuje peníze, a nejlépe člověka, který má vztah k fotbalu a Sigmě. Tohle není otázka pro Mináře, ale pro akcionáře. Minář říká: Já bych potřeboval člověka, který přinese peníze, protože udělá stabilitu a nemusím pak za každou cenu prodat. A můžeme i kupovat.

Za sedm roků vaše role v Sigmě posílila. Nejste už jen sportovním manažerem, ale také místopředsedou představenstva i členem výboru spolku.

Každý člověk prochází určitým vývojem a beru to jako ocenění mé práce. Podstatou pro mě však zůstává práce ve sportovním úseku.

Kde vidíte Sigmu za pět let?

Upřímně?

Vždycky.

Pokud bude stav takový, jaký je, a nepřijde silný majitel, tak to bude čím dál horší. Třeba zase vyskočí nějaký ročník, ale to je strašně pomíjivé. Bez silného partnera nejde hrát nahoře pravidelně.

A ten pajšl se zase ozve.

Říkám doktorovi, co s tím budeme dělat? A on se na mě otočí: Nic! Vypni telefon a mazej si odpočinout! Já totiž furt pracuji v hlavě. Skončí zápas a už jsem myšlenkou u dalšího. Možná si přivádím zdravotní potíže, ale fotbalem žiju 24 hodin, jsem v tomhle magor. Nepůjdu si zahrát tenis, když mám kurňa v hlavě, že nemám útočníka.