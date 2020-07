Kdo sestoupí? Boj o záchranu v lize se po karanténě opět rozjíždí

Bitvy o udržení se rozbíhají téměř po měsíci, naposledy se hrálo 28. června. O čtyři dny později byly zápasy kvůli koronaviru v Karviné odloženy, jelikož její celý tým musel kvůli čtyřem pozitivním případům do karantény.

Profesionální kluby si mezitím schválily zrušení baráže, což znamená, že do druhé ligy spadne jen poslední tým - aktuálně Příbram.

Mezi elitu, v níž bude v příští sezoně osmnáct týmů, postoupily Pardubice a druhé Brno. Třetí Duklu čeká stejný osud v případě, že se duely ve skupině o záchranu dohrají: pokud by se je z nějakého důvodu dokončit nepodařilo, nepadá z nejvyšší soutěže nikdo.

Poslední kolo je v plánu v neděli 26. července. Co nás čeká v tom nejbližším?

SFC Opava - Sigma Olomouc čtvrtek 18.00, sudí Pechanec, poslední zápas 2:1 Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Harazim, Hošek, Hnaníček, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil, Řezníček - Dordič, Juřena. Olomouc: Reichl - Radek Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Daněk, Chytil, Zmrzlý, Falta - Yunis.

Olomouc se po dovolené vrátila do tréninkového procesu v pondělí a proti Opavě už nemůže nasadit osmigólového Lukáše Juliše, jemuž vypršelo hostování ze Sparty. Po konci smlouvy už za Sigmu nenastoupí ani Václav Pilař s Milošem Buchtou, kvůli kartám chybí David Houska.

„Situace je pro nás naprosto odlišná než pro Opavu. Bude hrát v podstatě o život. Snažili jsme se mužstvo nachystat tak, abychom podali důstojný výkon. K zápasu s ní a pak se Zlínem chceme přistoupit zodpovědně,“ řekl klubovému webu kouč Radoslav Látal.



Opava totiž na rozdíl od Sigmy, která je v klidu, hraje o záchranu, má stejně bodů jako poslední Příbram. Mírnou výhodou pro ni je lepší umístění po základní části, jež při rovnosti bodů rozhoduje.

Slezané absolvovali dlouhou, náročnou přípravu. „Měli jsme tří až čtyřdenní těžké bloky a vždy jsme dali i dva dny volno, aby si kluci také odpočinuli. Teď už trénujeme pátý šestý den v kuse,“ uvedl opavský asistent Radoslav Kováč.

„Olomouc měla dovolenou a v jakém stavu budou, to vůbec netuším. Dívám se ale hlavně na to, co můžu ovlivnit - to je náš výkon,“ dodal bývalý olomoucký obránce. Opavští doma v lize zvítězili nad Sigmou dvakrát v řadě 2:1.



1. FK Příbram - FK Teplice čtvrtek 18.00, sudí Hrubeš, poslední zápas 0:4 Předpokládané sestavy:

Příbram: Melichar - Kvída, Dramé, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Rezek - Škoda, Zorvan, Antwi - Slepička. Teplice: Němeček - Nazarov, Čmovš, Shejbal, Mareček - Černý, Žitný, P. Mareš, Trubač, Radosta - Řezníček.

Příbram může po dvouletém účinkování mezi elitou sestoupit do druhé ligy, pokud podlehne Teplicím a současně Opava porazí Olomouc a Karviná uhraje minimálně remízu ve Zlíně.

Středočechy totiž, jak bylo zmíněno, v případě bodové rovnosti se slezskými soupeři limituje nejhorší postavení v tabulce po základní části.

„Dohrání ligy je pro nás neznámou, nedokážu odhadnout, v jakém rozpoložení a sestavě přijedou Teplice, jak bude Karviná připravena, když nemohla trénovat, pro ně to musí být také složité,“ konstatoval Horváth, jehož svěřenci mají sezonu uzavřít v neděli právě na stadionu Karviné.

Příbramští v posledních pěti ligových utkáních Teplice neporazili, ale doma Severočechům nepodlehli pětkrát za sebou.

Fastav Zlín - MFK Karviná čtvrtek 18.00, sudí Julínek, poslední zápas 0:2 Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Simerský - Matejov, Hlinka, Martínez, Conde, Fantiš - Jawo, Janetzký. Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž, Janečka, Mangabeira - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Je velkou neznámou, v jaké kondici se po koronavirové karanténě vrátí do ligy Karviná.

„Kluci dva týdny nemohli doma dělat téměř nic, nikdo takovou situaci nikdy nezažil. Nevím, co to s námi udělá,“ upozornil kouč Juraj Jarábek.

„Ale jsem pevně přesvědčený, že i přes tréninkový výpadek a pouze šestidenní přípravu se kluci na poslední dva zápasy, které definitivně rozhodnou, kvalitně připraví a dají do toho vše,“ přidal slovenský trenér.

Slezané v nejvyšší soutěži porazili Zlín třikrát po sobě.