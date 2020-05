Hrajeme! Fotbalový půst končí po 73 dnech, nakonec bez zdvižné plošiny

Divíte se?

Fotbalový svět se na víc než dva měsíce zastavil.

Ve chvíli, kdy měly vrcholit boje o titul, o záchranu a o poháry, seděli fanoušci doma a o oblíbeném sportu si mohli nechat zdát. Pokud tedy ze zoufalství nezačali sledovat ligy v Bělorusku, Nikaragui či Burundi.

Koronavirus (nejen) fotbal zmrazil. Fanoušci přišli o vášeň, o pravidelnou víkendovou zábavu. O něco, na co byli zvyklí.

Až teď, když si svět na epidemii pomalu zvyká a nachází cesty, jak se s ní poprat, rozjíždí se i fotbal.

V sobotu v 18 hodin po 73 hluchých dnech v Teplicích znovu vykopne česká liga. Ale vysokozdvižná plošina při dohrávce 23. kola nakonec v akci nebude.

Teplice - Liberec Sledujte od 18 hodin online.

Tři nejvěrnější fanoušky - včetně Maříka - Teplice na první utkání angažovaly jako podavače míčů.

Pořadatelskou práci dostanou za odměnu, nafasují žlutou vestu a budou dohlížet na to, aby utkání odsýpalo. „Jsem rád, že aspoň takhle to vyšlo,“ oddechl si šéf fanklubu. „Mrzelo by mě, kdybych se na stadion nedostal a fotbal neviděl.“

I to, že si stoupne na tribunu a bude podávat zakopnuté balony, teď může brát jako vítězství, protože do areálu smí jen 150 lidí včetně hráčů, rozhodčích a realizačních týmů.

Ostatní zůstanou u televize, ale je možné, že doma na gauči zažijí - byť zprostředkovaně - lepší atmosféru než na ztichlém stadionu. Televize O2 coby hlavní vysílatel totiž plánuje v některých duelech přidat simulovaný ruch z tribun.

„Nebudeme se snažit nahradit atmosféru, to ani nelze,“ vzkázal tiskový mluvčí David Solnař. „Ale chceme zkusit, jak to bude vypadat.“

Novinka, kterou divák může, ale nemusí využít, bude jen jednou z mnoha bizarností provázejících opětovný rozjezd ligy.

Všichni, kdo se vejdou do kvóty a projdou branami stadionů, budou muset dodržovat přísná hygienická opatření, pro hráče a realizační týmy to platí obzvlášť. Sprchovat by se měli po jednom, na domácí utkání jezdit vlastními auty, nesmějí využívat wellness a další regenerační zázemí, na hřiště budou týmy nastupovat zvlášť. A schválně sledujte, jak se fotbalisté budou zdravit a radovat z gólů: plácání či podávání rukou na čas vymizí.

„Nejhorší bylo, když jsme se nemohli převlékat na stadionu. I teď musíme pořád dávat na něco pozor,“ vyprávěl před úvodním zápasem teplický gólman Tomáš Grigar a dodal: „Doufám, že co nejrychleji se věci vrátí do normálu.“

K normálu bude mít liga hodně daleko, mimo jiné i proto, že zbývající porci zápasů je třeba dohrát ve zrychleném režimu. Proto se kromě víkendů bude hrát i v týdnu, vždy v úterý a ve středu.

Teplický gólman Tomáš Grigar v duelu s Olomoucí

Zbylých šest kol základní části se má dohrát už do poloviny června, pak se rozjede nadstavbová část a našlapaný ligový program skončí až 19. července baráží o udržení.

Hlavní otázka zní: Budou přísná opatření stačit, aby se fotbal ubránil koronaviru?

Dosud se nákaza projevila jen u jednoho hráče Mladé Boleslavi a u jednoho slávisty, oba museli do karantény. Raději nedomýšlet, co by se dělo, kdyby v izolaci skončil celý tým: plány na dohrání by to mohlo úplně rozcupovat. Ale zatím je zbytek ligy čistý, což v pátek potvrdilo testování hráčů a zaměstnanců Liberce, Teplic i vedoucí Slavie.

Ta je v čele o osm bodů před Plzní, což na první pohled vypadá jako bezpečný náskok. Ale kdo odhadne, jak moc ligu ovlivní soupeř, se kterým nikdo nepočítal?