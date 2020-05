Atmosféra i bez diváků? Televize k ligovým duelům doplní ruch fandění

„Atmosféra ze stadionů Fortuna ligy nám bude scházet všem. Na O 2 TV Sport přemýšlíme, jak chybějící fanoušky nahradit. U některých přenosů zkusíme doplnit simulovaný ruch tribun i fandění. Postupně to budeme ladit, nápadů máme víc. Záležet bude i na reakcích našich diváků,“ uvedl na sociální síti tiskový mluvčí televize David Solnař.

Neznamená to, že by diváci přišli o autentické ruchy z jednotlivých utkání. Že by neslyšeli pokyny trenérů, křik hráčů nebo zvuky při kopání do balonu. „U top zápasů bude na stadionu sedm ruchových mikrofonů, takže nic z toho nezmizí,“ ujišťuje Solnař.

„Není snahou nahradit atmosféru, to ani nelze. Chceme ale zkusit, jak to bude vypadat,“ doplnil.

Podobnou možnost divákům nabízí například německý Sky Sport, uvažují o ní také v Anglii. O víkendu bylo simulované fandění k dispozici také při přenosech z jihokorejské fotbalové ligy.

„Nevypadá to vůbec špatně,“ napsal na twitteru Marek Kindernay, šéf televize O 2 Sport, a připojil odkaz k zápasu mezi Soulem a Gwangju.

Fotbalová liga se po koronavirové přestávce, která trvala od poloviny března, znovu rozběhne sobotní dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. Na Stínadlech bude moci být jen 150 lidí včetně hráčů a realizačních týmů.

Od příštího týdne se mohou konat sportovní akce pro 300 osob, ani tento počet ale v drtivé většině fanoušky do hledišť nedostane; kluby totiž plánují doplnit kvótu převážně partnery a sponzory. Někteří příznivci by se mohli vrátit na stadiony až při dalším uvolnění vládních opatření – od 8. června bude moci být v areálu 500 lidí a od 22. června pak 1000 osob.