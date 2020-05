Kamery v kabině, o pauze rozhovor. Klubům v Anglii se nelíbí plány televizí

Nelíbí se jim ani návrh zavést poločasové rozhovory, které jsou standardem v jiných částech Evropy, včetně Česka.

Anglická liga, jež se vrátí nejdřív v polovině června, ale spíš později, řeší, jak co nejvíce přiblížit zbytek sezony fanouškům, kteří na stadiony ze známých důvodů nemohou.

Dokonce i britská vláda jedná o tom, jak zařídit, aby alespoň část přenosů z anglické chlouby, fotbalové Premier League, byla pro fanoušky zdarma.

„Myslím, že k fotbalu za zavřenými dveřmi zvolíme jiný přístup. Ne lepší, ale zkrátka odlišný. Byla to jedna z věcí, na kterých jsme se s kluby i vysílateli shodli,“ citoval výkonného ředitele soutěže Richarda Masterse deník Independent.

Ten však zároveň informuje, že s plánovanými televizními inovacemi, včetně přístupu kamer do kabin, zrovna nesouzní ty největší kluby jako Liverpool, Manchester City či Chelsea.

Argumentují tím, že by podobné změny měly být součástí smluv o televizních právech, třeba při vyjednávání pro další období. Zároveň vnímají exkluzivní záběry ze zákulisí jako něco, co jsou schopny lépe propagovat samy.

Třeba Manchester City ve spolupráci se společností Amazon natočil úspěšný dokument All or Nothing, který nabízí podrobný pohled na rekordní ročník 2017/18. V aktuální sezoně zase mají televizní štáb kvůli vznikajícímu dokumentu za zády fotbalisté Tottenhamu.

Podle agentury Reuters vedení anglické ligy s jednotlivými vysílateli uvažují o tom, že do duelů bez diváků budou uměle přidávat hluk z tribun, nebo dokonce promítat počítačem generované fanoušky na prázdné sedačky. O konkrétní technologii však ještě nebylo rozhodnuto. I kvůli obavám, že takové zápasy by byly příliš vzdáleny obvyklé fotbalové realitě.

Premier League má čtyři dny na to, aby definitivně rozhodla, jak dohraje aktuální sezonu. UEFA chce od každé soutěže na kontinentu znát verdikt do pondělí 25. května.

V Evropě se jako první z elitních soutěží rozehrála německá bundesliga. O víkendu a v pondělí se před prázdnými tribunami odehrálo devět zápasů 26. kola. V pátek se pokračuje berlínským derby mezi Herthou a Unionem.