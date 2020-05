Liberecký trenér Hoftych: Každý zápas pro nás bude jako finále ligy

„Jsme takový startovací zajíc,“ směje se liberecký trenér Pavel Hoftych. „Všichni už se moc těšíme. Je to nezvyklé v tom, že člověk neví, co první zápas udělá. Hlavně kvůli hygienickým opatřením, která budou hráče znervózňovat a vytrhávat z koncentrace, protože před zápasem i při nástupu jsou určité limity. Ale celá liga to má stejné.“

Bude to stejný Liberec jako před pauzou, kdy vyhrál tři zápasy v řadě a postoupil do semifinále poháru?

Na prvním tréninku po pauze to bylo, jako když přišli na testy kluci z krajského přeboru, ale to trvalo tak tři dny, než si získali nějakou praxi s míčem. Teď už na trénincích vypadáme stejně jako před přestávkou, jen fotbalové věci pro nás ještě nejsou tak lehké jako předtím. Tehdy nám už vycházely kombinace na jeden dotek, dnes nám často chybí krok. Je to jako klasické období po letní přípravě.

Stačilo týmu čtrnáct dní plnohodnotné přípravy?

Uvidíme. Je škoda, že jsme nemohli sehrát víc přátelských utkání než dvě, ale vzhledem k tomu, že startujeme o čtyři dny dřív než celá liga, jsme nechtěli hráče už na začátku přetížit, protože zápasové zatížení bude enormní. Může nám chybět herní praxe, ale soutěž je regulérní, když je pro všechny stejná, a to v tomhle případě platí.

Chyběl vám adrenalin koučování týmu z lavičky?

S bývalým kolegou Lubošem Blahou, který už není mezi námi, jsme kdysi měli debatu, kdy jsem mu v letní pauze z pozice asistenta říkal, že mě ten fotbal nebaví, protože se nic neděje, a on mi z pozice zkušeného hlavního trenéra povídá: „Sice se tady nic neděje, ale trenéři se v přípravě nevyhazujou.“ Takže tohle bylo takové přípravné období, kdy nás nikdo nevyhodil, adrenalin chyběl a teď už jsme všichni nažhavení.

Půjde se pořádně nažhavit, když na zápasech alespoň zpočátku nebudou diváci?

Budou se muset projevit hráči. Vždycky říkám, že hráči na hřišti by si měli dávat sami motor, dostat se do tempa a podržet se navzájem. Odezva od diváků bude samozřejmě chybět, lidi dokážou vyždímat z fotbalistů dvacet procent navíc, ale zase to bude stejné pro všechny.

Na zápasy se musí cestovat na víc skupin, zvláštní pravidla jsou i pro ubytování. Jak to zvládnete?

Nařízení ohledně dopravy mi až tolik nevadí. Ale fotbal je kontaktní hra o emocích a takové věci, jako že by se neměl slavit gól, mi přijdou postavené na hlavu, protože popírají podstatu sportu. Nemyslím si, že se dá omezit úplně všechno. Těžko se dá počítat, že na sebe v téhle situaci hráči po gólu naskáčou a budou se líbat, ale nejde ani očekávat, že střelec jen zvedne ruce a ostatní půjdou od něj.

Nekrotí se třeba hráči i na tréninku, aby nebyli tolik v kontaktu?

To ne, dokonce jsme je při jednom tréninku museli trhat od sebe, protože šli opravdu do emocí. Jsou to mladí kluci, dělají sport na velkém prostoru a na čerstvém vzduchu, a když vidím, jak je zaplněné pražské metro i tramvaje, tak nevím, o čem tu mluvíme. Teplický stadion má kapacitu dvacet tisíc diváků, a nesmí tam nikdo být. Některá nařízení mi připadají zbytečná, ale věřím, že se všechno časem vrátí do normálu.

A nebudete se muset krotit vy sám na lavičce, když bude na stadionu všechno slyšet?

Vzhledem k tomu, že už mám čtyři žluté karty, nejvíc by mi asi sedělo, kdybych byl celý zápas schovaný pod šálou, aby mi rozhodčí nemohl odezírat ze rtů. Ale takhle není možné koučovat zápas. Máme emotivní lavičku, míváme s tím občas problém, půjdu do zápasu v klidu, ale může přijít moment, který mě vrátí do hry a budu se chovat tak, jak jsem zvyklý.

Zápas v Teplicích se musel dvakrát odkládat. Nebojíte se předpovědi počasí?

Musel jsem se smát, když jsem viděl, že celý týden předtím i po tom bude svítit slunce, a v sobotu má pršet, ale myslím, že to bude jarní deštík, který by teplické drenáži snad ublížit neměl.

Ligu čeká restart, ale pořád nad ní bude viset hrozba možné nákazy koronavirem. Jak to vnímáte?

Na tohle mám svůj názor. Vidím to jako obrovský útok na celý sport, protože pokud se situace nedostane do normálu a nebude se k tomu přistupovat tak, že do karantény půjde jen člověk, který má virus, bude to zlé. Neumím si představit, že bychom v tomhle režimu fungovali dál, protože když se sport nebude rok provozovat, může sám zaniknout. Pojďme hrát a udělat maximum pro dodržování předpisů, aby sport přežil, a myslím tím celý sport, nejen fotbal. Co se týče dohrání ligy, může se stát cokoliv, proto hráčům říkáme, že každý zápas je pro nás jako finále ligy. Může se stát, že se liga uzavře a budou se počítat aktuální výsledky.

S jakým cílem půjdete do závěru soutěže?

Když už jsme dorazili pětibodový odstup a doskočili do skupiny devíti týmů, tak pevně věřím, že s naším týmem mladých, šikovných a poctivých hráčů máme dostatečnou kvalitu na to, abychom pronikli do první šestky.