Diváci mě žhaví. I bez nich ale budeme kousat, varuje teplický Mareš

Štve vás hodně, že na spoluhráče budete jenom koukat?

Pauza je strašně dlouhá, v novém roce jsem toho moc neodehrál. Ale naštěstí mě restart ligy mine jen o tři čtyři dny, protože jeden zápas už jsem si odstál před karanténou. Ve středu na Bohemce bych už mohl být připravený.

Jste pro, že se liga zkouší dohrát?

Jsem. Vnímám nějaké riziko, zdraví je vždycky přednější, ale jsem sportovec a fotbal mě baví.

Byl jste někdy ve vaší kariéře takhle dlouho bez zápasu?

Ne. Od čtyř let, co hraju fotbal, jsem takovou dovolenou nikdy neměl. Na jednu stránku to je nepříjemné, na druhou jsem měl čas na rodinu, užil jsem si to s ní, s malým. Byl jsem každý den na zahradě, věnoval jsem se taky focení, které mě baví. Mělo to pro i proti.

Bojíte se, co první ostrý zápas udělá s vaším tělem?

Neřekl bych, že se bojím, ale nějaké napětí tam je. Takovou přestávku nikdo z nás nezažil. Čeká nás hodně zápasů v krátké době, po volnu bude dostávat tělo zabrat. Uvidíme, jak se s tím každý popasuje.

Ale stejně jako ostatní, i vy radši hrajete než trénujete, ne?

Vždycky jsme říkali, že každý chce hrát poháry, protože je to systém středa – sobota, je míň tréninků a víc zápasů. Ale na to musíte mít široký kádr a štěstí, aby se vám vyhýbala zranění. Když se to blbě sejde, může být problém. A nám už se zranilo kluků dost. Ale nebudeme nic přivolávat, budeme myslet pozitivně a jdeme do boje. Budeme bojovat, budeme kousat!

Jenže bez diváků...

Nepříjemnost. Pro kluby, které mají menší návštěvnost, to jako velký problém nevidím. Ale pro Slavii, Ostravu, Plzeň nebo Spartu ano. Doma mají ve fanoušcích fakt dvanáctého hráče. Teď se to maže. Bojím se i trošku jiných věcí, ale nechci zacházet do detailů.

Narážíte na rozhodčí?

Fotbalisti jsou taky jen lidi, a když to ten člověk neudělá schválně, dá se to překousnout. Chyby děláme my hráči, trenéři i rozhodčí.

Teplice - Liberec Sledujte od 18 hodin online.

Jak vám osobně budou diváci chybět? Jste emotivní typ.

Konkrétně mě fanoušci žhaví, motivují mě. Mám rád, když na mě někdo zapíská, zařve, ještě mě to víc vyhecuje. Dostávám se tím do varu, do děje zápasu. Bude to o hlavě, jak se s tím člověk vypořádá. Důležité bude nastavení před zápasem. Nemusíme chodit daleko, hráli jsme doma se Slavií a já se nastavil tak, že jsem byl hrozně přemotivovaný. A dopadlo to červenou kartou. Až zápas začne, ta hra mě do toho víru zase vtáhne. Okolí vypustím a pojedu si zase to svoje.

Nebude vás rozptylovat, že se musíte soustředit i na hygienická opatření podle manuálu?

Nedovedu si to vůbec představit. Zdraví je na prvním místě, ale pak vidíte, že otevřou Hornbach, Ikeu, je tam tisíc lidí na X metrech a nikomu to nevadí. A my se budeme bát sprchovat? Ale já nejsem doktor, takže do toho mluvit nebudu. Respektuji, co nám nařídili.

Jste jen dva body nad baráží. Jak vnímáte situaci Teplic?

Není lehká, víme, kde jsme. Důležité je, že hřiště se zlepšilo, pauza mu pomohla. Dřív pro nás byla nevýhoda hrát doma. Bylo na nás znát, že jsme na těžkém terénu trénovali. Třeba dvakrát vyhrajeme a jsme jinde.

Ordinuje trenér Stanislav Hejkal jinou taktiku? Během karantény u videa prý zjistil, co zlepšit.

Trenér určitě nelenil. On je známý, že soupeře má přečtené. Musíme to přenést na hřiště. Něco nového přinesl, ale nebudeme to odhalovat. Bez diváků trenéra hodně uslyšíme, on je impulzivní.

Dohraje se podle vás liga?

Budu doufat, že ano. Když ne, nic nenaděláme. Důležité je, že se začíná.