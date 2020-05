Zpackaný zápas, můžeme si za to sami, ulevil si liberecký záložník Malinský

„Na druhou stranu nedáváme hlavy dolů, protože už za pár dní hrajeme znovu. Bude to teď rychlé. Budeme se soustředit na další zápas.“

Teplický trávník opět sužoval déšť. Neměl jste trochu obavy, že se zápas bude už potřetí na jaře odkládat?

Žádné obavy z odložení utkání jsem neměl, protože trávníkáři měli na zrekonstruování hřiště přes dva měsíce. Takže žádný důvod k obavám opravdu nebyl a fakt, že byl trávník mokřejší, nám rychlostním typům spíš vyhovuje.

Už po přípravném utkání s Varnsdorfem jste mluvil o slabé střelecké potenci. Zdá se, že v Teplicích se to potvrdilo...

Že jsme neproměnili s Varnsdorfem šance a teď nám to tam taky nepadlo, bych ještě nenazýval slabou střeleckou potencí. V sezoně máme celkem vysoký počet branek. Je jen otázka času, kdy nám to tam spadne. Pevně doufám a věřím, že už během příštího kola v Českých Budějovicích.

Během utkání v Teplicích, které se hrálo bez diváků, hrály z reproduktorů nahrané zvuky publika. Jak to na vás působilo?

K doprovodné hudbě během zápasu můžu asi jen říct, že to bylo takové zvláštní. Na druhou stranu jsme rádi, že hrajeme. Bohužel jsme utkání nezvládli, Teplice mají tři body a my nula. Příští zápas je další šance. Budeme chtít Budějovice vyloupit a odvézt si tři body. Máme před sebou ještě dost kol a věřím, že když posbíráme v následujícím programu body, budeme tam, kde chceme být.