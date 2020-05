Hoftych se vrátí na jih Čech, kde dostal jediného padáka

V Dynamu vydržel 53letý kouč jen podzimní část nakonec postupové sezony. Z pátého místa ho tehdy vedení klubu odvolalo. Ve středečním duelu po restartu nejvyšší soutěže se Hoftych vrátí poprvé na Střelecký ostrov jako trenér hostujícího týmu.

Před sedmi lety jste v Českých Budějovicích strávil půl roku. Jak na toto období vzpomínáte?

Určitě v dobrém. V Budějovicích se mi líbilo, bylo tam příjemné prostředí a velmi dobré tréninkové podmínky. Angažmá sice skončilo dřív, než jsem čekal, ale i tak vzpomínám rád. Stejně tak na spolupráci s mým asistentem Pavlem Malurou, který se pak do klubu ještě znovu vrátil. Karlu Poborskému jsem tehdy v nadsázce říkal, že si dovolil dost, že je první prezident klubu, který mě vyhodil předčasně.

Jak jste přijal předčasný a nejrychlejší konec ve své trenérské kariéře?

Nechtěl už bych to komentovat. Tehdejší vedení se tak rozhodlo, já to přijal s respektem. I s Martinem Vozábalem jsme si to tehdy nastavili tak, že kdyby vedení cítilo, že naše spolupráce není prospěšná, že se domluvíme na konci. Bylo to korektní a bral jsem to tak. Od té doby máme vřelé vztahy, několikrát jsme si s Karlem i Martinem popovídali jako kamarádi.

Věřil jste tehdy, že Dynamo dokáže z pátého místa po podzimu postoupit do první ligy?

Měli jsme manko na druhé místo asi pět bodů. Začali jsme slušně, pak jsme tým trošku pročistili a doplnili. Přišli například Pavel Hašek, Lukáš Jarolím nebo Martin Vyskočil. Od té doby jsme hráli výborně, měli jsme dobrou sérii. Až v posledním podzimním zápase jsme prohráli na Žižkově 0:1 s týmem Jindřicha Trpišovského, když domácí svoji penaltu proměnili a my tu naši ne. Ale fotbalové sezony se většinou rozhodují na jaře a já věřil našemu týmu, že na postup máme. Budějovicím se to nakonec povedlo, i když o rok později hned zase sestoupily.

Dva měsíce po konci na jihu jste hned dostal příležitost vést českou reprezentaci do 19 let.

Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Pro mě bylo trénování nároďáku velice cennou zkušeností. Ale určitě necítím vůči Budějovicím jakoukoliv zášť nebo nevraživost.

Ve středu se vrátíte na Střelecký ostrov jako trenér po více než šesti letech. Byl jste od té doby na stadionu třeba jako divák?

Když jsem trénoval českou dvacítku, tak jsem se tehdy byl dívat na ligu a sledoval jsem Jirku Fundu. A pak jsem byl na jihu ještě jednou, kdy jsme u Karla Váchy na Hluboké hráli exhibici za Real Top Praha.

Podzimní vzájemný ligový duel Liberce a Českých Budějovic jste tedy bral jako běžný zápas?

Dá se říct, že ano. Ale pro oba týmy to byl velmi důležitý zápas, protože jsme se stejně jako Dynamo nacházeli v tabulce dole. My jsme soupeře vítězstvím dokonce poslali na poslední místo. Rád jsem se potkal s kustodem Radkem Procházkou, doktorem Martinem Heldem i trenérem Davidem Horejšem. Prohodili jsme pár slov, jinak jsme se ale soustředili na zápas.

V libereckém týmu vedete Jakuba Peška s Ondřejem Karafiátem, bývalé hráče Dynama. Bavíte se o Budějovicích?

Ani ne. Největší vztah ke klubu má Kuba Pešek, který se po přesunu ze Sparty na jihu nakopl. Pro Ondru to byla spíš mezištace po Spartě. Aktuálně spíš řešíme kvalitu Budějovic a přípravu na zápas než nějakou rivalitu nebo hecování.

Právě po vzájemném zápasu se Slovanem se Jihočeši zvedli i díky návratu zkušených Sivoka s Drobným. Jak vidíte tým vašeho nejbližšího soupeře?

Trenér Horejš dlouhodobě dává mužstvu jasnou tvář, hrají rychlý fotbal. Po postupu se tým s ligou seznamoval a chyběly mu i zkušenosti v důležitých zápasech. Bylo vidět, že třeba utkání u nás brankář Jindra Staněk vůbec nezvládl. Pak se ukázalo, co ve fotbale znamenají osobnosti. Proti nám Jarda Drobný ještě naštěstí nechytal, ale po příchodu jeho a Tomáše Sivoka šel tým hodně nahoru.

Liberec už si zahrál po restartu ligy zápas bez diváků v Teplicích, kdy prohrál 0:2. Jaké máte z utkání celkové pocity?

Bylo to zvláštní. Atmosféra připomínala přátelský zápas. Museli jsme dodržovat řadu opatření, která se od pondělí znovu trochu rozvolnila. Sice jsou to výjimečné podmínky, ale jsme rádi, že můžeme hrát ligu. Nám se zápas v Teplicích úplně nepovedl. Měli jsme asi víc šancí a víc ze hry, ale soupeř nás dvakrát potrestal. Dělali jsme hodně chyb. A někteří naši hráči byli v jiném rozpoložení než před pauzou. Můžeme pro zápas v Budějovicích udělat nějaké změny, ale našemu týmu věříme a budeme se snažit bodovat.

Může pro vás oproti Budějovicím být výhodou, že už jste zápas v těchto specifických podmínkách odehráli?

Může, ale rozhodne se stejně na hřišti. Pokud budeme dělat takové chyby a nebudeme produktivní, žádné zkušenosti nám nepomůžou. Musíme se zlepšit, to je hlavní.

Jihočeši před utkáním řeší, jestli nastoupí klíčoví hráči Javorek, Schranz či Mršič. Jaký vliv by měla jejich absence?

Jsou to pro ně důležití hráči, ale všichni teď budou řešit absence. I Teplicím chyběli Mareš, Ljevakovič nebo Hyčka, ale dokázaly je nahradit a my toho nevyužili. Vždy rozhoduje, co jeden tým tomu druhému dovolí.