Narušení rituálů, cesta v den zápasu. Jsme pokusný výstřel, říká Hoftych

Jeho tým jako první projde přípravou na venkovní zápas, která je vzhledem k hygienickým opatřením náročnější než za normálního režimu. „Jsme takový pokusný výstřel,“ poznamenává Hoftych.

Liberec u obnovení sezony Fortuna ligy, který byla před více než dvěma měsíci přerušena kvůli pandemie koronaviru. V sobotu nastoupí v odloženém utkání 23. kola v Teplicích.

Ostatní kluby vstoupí do soutěže až v úterý a ve středu, kdy je na programu kompletní 25. kolo.

„Je mi jasný, že náš zápas bude víc sledovaný, než by byl za normální situace. Jsme první a o víkendu taky jediní, kdo bude hrát,“ podotýká Hoftych. „Taky jsem klukům v kabině říkal, že je to i pro ně šance. Budou víc vidět.“

A pro vás osobně?

Něco už mám za sebou, ať už jako trenér nebo manažer. Spíš to pro mě bude takové...

Nezvyklé? Nebo nepříjemné kvůli pozornosti?

To pro každého. V Liberci, i když je plná tribuna, tak my dole na lavičce jsme schovaní. A já mám na práci klid. Třeba Jindra Trpišovský ze Slavie zase všechno skryje pod kšiltovkou.... Ale vážně, když teď bude prázdný stadion, tak všechno kolem bude slyšet.

Pozor, aby vám něco neujelo, co vedle hráčů na hřišti neměl slyšet nikdo jiný.

Stát se to může. Při zápase je těžké se uhlídat. Nechci, aby z toho byla show trenéra. Musím se soustředit na to, abych k hráčům dopravil správné pokyny.

Aspoň vás uslyší bez problémů.

To je snad jediná výhoda. Spíš si říkám, že právě pro hráče to bude už před zápasem těžké.

Jak to myslíte?

Každý má své rituály, na zápas se připravuje, každý si udělá něco svého. Když to přeženu, tak se chce pomodlit. Obejmout někoho, plácnout si s někým. Ale ta opatření to všechno mohou narušit. Jsme připravení, ale nevím, co s hráči udělají netradiční hygienická nařízení. Ale i tak věřím, že to zvládneme.

Se zápasem venku je spojeno cestování, které podléhá zvláštnímu režimu. Jak to máte vyřešené?

Bereme autobus a auta. V autobuse máme přes padesát míst, pojede tam jen osmnáct hráčů. Stejně je to podivný. V metru jezdí lidi nacpaní na sobě a my nemůžeme jet normálně autobusem? Nedělal bych z toho kovbojku.

Vy autobusem s hráči nepojedete?

Ne, na zápasy jezdím sám vždycky. Rád řídím, pročistím si hlavu. Pro mě se v tomhle ohledu nic nemění.

Na zápasy venku jezdí týmy den před zápasem. Ale i přespání v hotelu s sebou nese nařízení, která nejsou pohodlná. Jak to uděláte?

Jedeme až v den zápasu, do Teplic cestu zvládneme pod dvě hodiny. Vyrazíme ráno, hráči budou mít krátký odpočinek. Jde to i proto, že hrajeme až v šest večer. Kdybychom hráli třeba od půl třetí, asi bychom někde u Teplic přespali.

Jak dlouho byste museli cestovat, abyste žádal po vedení odjezd den před utkáním?

Příští středu hrajeme v Budějovicích, to už je tři a půl hodiny, navíc přes Prahu a to nikdy nevíte, na jak dlouho se tam zaseknete. Takže pojedeme o den dřív. Řekl bych, že do těch dvou hodin lze cestovat až v den zápasu.

Budete koučovat v roušce?

Jak říkal náš kamarád a skvělý člověk Vlasta Mareček, tímto ho tam nahoru pozdravuju. My trenéři máme výhodu, že naší kanceláří je hřiště pod modrým nebem. A jak všichni víme, v kanceláři už roušku mít nemusíme.