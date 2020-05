Není důvod držet diváky mimo fotbal, míní liberecký kouč Hoftych

Už příští sobotu Slovan nastoupí ke dvakrát odložené dohrávce 23. kola v Teplicích. Právě tímto zápasem liga po koronavirové pauze odstartuje. Nejdřív bez diváků. Liberecký trenér Pavel Hoftych však doufá, že i to se brzy změní.

„Pevně věříme, že se liga dohraje do konce, že se vrátí diváci a postupně se budou uvolňovat opatření. Myslím, že momentálně není důvod držet diváky mimo fotbal,“ řekl Hoftych ve videorozhovoru na klubovém webu. „Stadiony jsou obrovské. Na to, aby lidi dodržovali bezpečnostní nařízení a seděli třeba kousek od sebe, je tam dost prostoru. Věřím, že během čtrnácti dnů budou lidi moct na fotbalové zápasy v hojnějším počtu.“

Liberec patřil ke klubům, které byly od začátku pro, aby se liga po nucené pauze dohrála. I přesto, že nemá nejširší kádr a čeká ho perný program. „Má to pro nás hodně úskalí a určitě se setkáme s věcmi, se kterým jsme se ještě nesetkali. Máme před sebou jistých 13 zápasů a věříme, že jich bude i 14, takže vzniknou otazníky kolem počtu hráčů,“ připouští kouč aktuálně sedmého týmu tabulky.



„Zápasy budou následovat rychle po sobě, budou žluté karty, ale všechno tohle je lepší, než abychom fotbal nehráli, čekali na další sezonu a mezitím nám utekl letošní závěr.“

Ve středu Liberečtí sehráli přípravné utkání na hřišti Bohemians (1:1), do kterého nasadili dvě jedenáctky. První zápas za Slovan si zahrál záložník Martin Zeman, který pod Ještěd přišel koncem února z Příbrami. „Martin je jedním z hráčů, o kterém si myslím, že by mu pauza mohla prospět. Je to zkušený kvalitní fotbalista, který bude určitě dostávat hodně příležitostí,“ uvedl liberecký trenér.

Vzhledem k náročnému programu Liberečtí na přípravu s Bohemians povolali i hráče z B-týmu Černického, Dvořáka a také Elvise Mashikeho, konžského útočníka, který strávil poslední rok na hostování ve druhé lize. „Potřebujeme širší kádr, proto dostali šanci. Nikdo z trojice herně neurazil. Pokud jde o Elvise, do možnosti trénovat s áčkem se vrátil díky tomu, že si dal hlavu do pořádku, momentálně vystupuje pokorně a je ochotný pracovat pro tým,“ vysvětlil Hoftych.

V sobotu čeká fotbalisty Liberce další přípravný zápas. Od 11 hodin nastoupí doma proti druholigovému Varnsdorfu.