Hrajeme! Kluby souhlasily s restartem fotbalové ligy, začne 23. května

Začne se už v sobotu 23. května dvakrát odloženým duelem 23. kola Teplice - Liberec.

Pokračovat se bude v úterý 26. května a ve středu 27. května kompletním 25. dějstvím. Na programu je hned velký šlágr Sparta - Plzeň. Konec sezony bude 18. července s možností prodloužení do 2. srpna.

Souhlasilo třináct klubů první ligy, Karviná, Zlín a Opava se zdržely. Ve druhé lize bylo pro patnáct klubů, proti jen Sokolov.

Když se sezona nedohraje sestupy a postupy Nedohraje se 1. ani 2. liga

neurčuje se konečné pořadí, takže není vyhlášen mistr

z 1. ligy nikdo nesestupuje

z 2. ligy se nepostupuje ani nesestupuje Dohraje se 1. liga a nedohraje se 2. liga

z 1. ligy sestupuje tým na 16. místě, baráž se nehraje

z 2. ligy postoupí tým na 1. místě ke dni ukončení (při bodové rovnosti rozhoduje skóre) a nikdo nesestoupí Nedohraje se 1. liga, dohraje se 2. liga

v 1. lize se neurčuje konečné pořadí, nevyhlašuje se mistr

z 1. ligy nikdo nesestoupí

z 2. ligy postoupí jen vítěz

z 2. ligy sestoupí 15. a 16. tým

baráž se nehraje

1. liga v ročníku 2020/2021 se hraje se 17 účastníky

2. liga v ročníku 2020/2021 se hraje s 15 účastníky

Je to očekávaný výsledek jednání Ligového grémia, k pokračování fotbalové ligy to směřovalo poslední tři týdny, kdy se epidemiologická situace v zemi postupně zlepšovala.

„Je příznivá, fotbalu nahrává. Pokud všichni hráči i členové týmů projdou dvěma plošnými testy, nic startu nebrání,“ řekl v pondělí Rastislav Maďar, garant pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro zmírňování opatření přijatých kvůli onemocnění covid-19.

O den později bylo na klubech, jestli hrát chtějí. Jejich zástupci museli schválit úpravu termínové listiny, souhlasit s přesahem soutěžního ročníku do července.

Jde o zásadní změnu, 30. červen je ustálené datum pro každoroční konec sezony, kdy některým hráčům vyprší smlouvy a klubům kontrakty s některými partnery. Samy si musely s touto situací poradit.

Hráči, kteří odmítnou prodloužit smlouvu do poloviny července, nebudou hrát nikde. Smlouvy, které mají hráči podepsané od 1. července, by měly platit až od začátku příští sezony, čili nejdřív od 3. srpna. To však zatím není oficiální, čeká se na otevřené přestupního okna ze strany Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

I když šlo jen o pár dnů, i když hráči, kterým končí smlouvy či hostování, stejně nemají možnost kamkoli přestupovat, kdekoli trénovat, několika klubům to posloužilo ke spekulacím.

Hodilo by se jim, aby se letošní sezona už nedohrávala, protože je straší sestup. A nebo těm, co mohou na svém současném postavení hodně ztratit. Nakonec však verdikt byl přece jen takřka jednoznačný.

Hráči, trenéři i ostatní, kteří se budou pohybovat kolem mužstva musí dodržovat nejen hygienická opatření, které nařídily státní orgány. Ale musí se také řídit manuálem LFA, aby se nikdo z nich nenakazil. Pokud ano, představuje to vážný problém.



Nakažený hráč či člen realizačního týmu půjde do izolace a krajská hygienická stanice rozhodne o dalších opatřeních. Nutně nemusí do karantény poslat celý tým, ale také ji může nařídit i pro posledního soupeře.

Pokud by se soutěž kvůli karanténním opatřením nemohla dohrát, důsledky vyplývající z tabulky určí zvláštní úprava rozpisu soutěží.

Nikdo by nesestoupil a nebyl by vyhlášen ani mistr. Pokud by se nedohrála ani druhá liga, nikdo nebude postupovat mezi elitu ani padat dolů.

Jak do pohárů, když se nedohraje platí pořadí v tabulce ke dni ukončení na 1. až 6. místě

pokud nebude dokončena ani základní části, v případě bodové rovnosti rozhoduje skóre; při různém počtu zápasů přepočet

pokud nebudou odehrána všechna utkání skupiny o titul, platí stávající pořadí

pokud bude dokončena základní část i všechna utkání skupiny o titul, platí pořadí a je vyhlášen mistr

V první lize zbývá odehrát šest kol základní části, pět kol nadstavby a baráž o záchranu. Čtyři kluby čeká semifinále a dva z nich finále poháru.

Ve druhé lize se musí odehrát třináct kol, druhého a třetího v pořadí pak čeká baráž o postup s týmy na čtrnáctém a patnáctém místě první ligy.

Obě soutěže pofrčí závratným tempem, hrát se bude dvakrát týdně. První „odpočinek“ si většina mužstev užije v polovině června po skončení základní části. Ve středu 17. června se odehrají právě semifinále poháru Sparta - Plzeň a Olomouc - Liberec. O tři dny později začne nadstavba.

Po jejím třetím kole mají týmy další volný týden, 1. července je na programu finále poháru. Šampion bude znám nejpozději ve středu 8. července, kdy se hraje poslední dějství nadstavby.

Zbývat budou už jen barážová utkání o první ligu a duel o Evropu. Konec ročníku je naplánován na sobotu 18. července, kdy se dohraje baráž.

Oficiálně sezona může skončit až 2. srpna, jak už dřív oznámila Evropská fotbalová unie (UEFA). Do té doby bude možné odehrát případná odložená utkání.