Jablonec a Liberec opět v akci. Balon občas odskakoval, kývl Kratochvíl

Trenér Jablonce Petr Rada rozdělil svůj kádr na dvě party a každá odehrála na tréninkové ploše ve Vrkoslavicích jeden celý duel proti druholigové Viktorii Žižkov. Dvojzápas skončil nerozhodně, když v prvním zvítězili 2:0 Pražané a ve druhém stejným poměrem Jablonečtí.

„Udělali jsme nějaké zbytečné chyby, ale to vyplývá z dlouhé pauzy. Byla to první utkání, co jsme sehráli v normálním čase a s rozhodčími, takže tam byly nedostatky. Hráči už ale potřebovali hrát a dvojzápas pro nás byl dobrý,“ zhodnotil první přípravná utkání před restartem ligy kouč Petr Rada.

„Žižkov byl kvalitní, bylo vidět, že se dal dokupy co se týče stability a mančaftu, přesto jsme ten první zápas prohráli zbytečně a neměli moc šancí. Druhý byl o tom, kdo dá první gól. Celkově jsem rád, že se nikdo nezranil a hráči měli plnou zátěž.“

Jablonci chyběl kvůli lehčím zdravotním potížím jen nejlepší střelec týmu Doležal, po půl roce si naopak zahrál zápas záložník Kratochvíl, jenž konec podzimu a začátek jara promarodil s poškozeným tříslem.

„Komplikace po operaci byly větší, než jsme čekali. Těšil jsem se opravdu hodně, fotbal mi strašně chyběl a jsem fakt šťastný, že můžu zase hrát. Ta pauza ale byla znát, měl jsem těžké nohy, celkově to byly pro všechny těžké zápasy a balon občas odskakoval,“ popsal Miloš Kratochvíl.

O výhru přišli v závěru

I liberecký trenér Pavel Hoftych nasadil všechny hráče, které měl k dispozici. Do každého poločasu poslal jinou partu. Lépe si vedla ta první. Obranu Bohemians větral hlavně Kuchta, kterého nejprve vychytal brankář Le Giang. V polovině úvodní části Kuchta vstřelil gól, ale rozhodčí posoudili jeho předchozí zákrok na gólmana jako nedovolený a gól neuznali.

Liberec šel do vedení v samotném závěru poločasu. Beran se po přihrávce Kuchty protáhl obranou Bohemians a ve vápně ještě vylepšil pozici Jakubu Peškovi, který se bez potíží trefil. Ve druhém poločase měli domácí několik šancí a v závěru zápasu se jim díky Nečasovi podařilo vyrovnat.

„Všichni v klubu se těšíme na začátek soutěže, což říkám za trenéry, hráče i vedení. Vnímáme i to, že pokud se bude situace i nadále lepšit, brzy uvítáme diváky na fotbale. Těšíme se, že začneme my a postupně se k nám přidají i fandové,“ řekl trenér Pavel Hoftych.