Liberecký Hoftych: Restrikce jsou přehnané, omezení tréninků nechápu

Nejen o tom hovořil v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Pevně věřím, že se liga dohraje. Konzultuji to s různými lidmi, jak s naším vedením, tak s kolegy z různých klubů. Není to teď o nás, ale o opatřeních, která přijdou. Když vidím, kolik lidí se pohybuje v OBI, v hypermarketech a v různých těchto uskupeních, tak vůbec nechápu, proč bychom se my nemohli pohybovat na hřišti i v normálním kontaktním sportu,“ řekl Hoftych.

Profesionální fotbalisté zatím smějí od pondělí trénovat ve skupinách maximálně v osmi lidech a musejí dodržovat přesně daná hygienická opatření. Kdy znovu začne sezona, přerušená před polovinou března, není jasné.

„To, aby byli diváci v hledišti, bude v případném začátku velmi těžké. Ale nevím, proč by nešlo to, abychom mohli hrát fotbal bez roušky, kontaktně, při nějakém dodržení toho, že si hráči včetně nás měří teploty. A kdyby třeba jeden měl nějaké potíže, zůstane doma a půjde do karantény,“ uvedl Hoftych.

„Už se teď vidí, že ten hlavní nápor je zachycený. Asi všichni ví, jak se k té nemoci chovat. Stejně budeme muset dojít k nějakému promoření a je jedno, jakou formou. Já pevně věřím, že fotbal se hrát bude a brzo. Pevně věřím, že se najde model, jak to může být. Jsem optimista. Věřím, že tohle období odplyne a začneme se chovat normálně,“ dodal dvaapadesátiletý kouč.

V Česku dosud během pandemie zemřelo v souvislosti s nemocí covid-19 přes 200 lidí, což je jen zlomek počtu mrtvých v jiných daleko postiženějších zemích.

„Asi patřím k té menšině, která některé restrikce považuje za přehnané. Chápu nošení roušek do obchodu, k doktorovi. Ale na veřejnosti? Nevím. Myslím, že jsme jeden z mála států, já se zrovna s tímhle neztotožňuji. Blbě se mi přes to dýchá, úplně to nesnáším. Věřím, že ji brzy už nebudou muset mít žádní lidé,“ uvedl Hoftych.

„Na druhou stranu je naštěstí hezké počasí a člověk se může jít nějakým způsobem projít a vyvětrat. Je to nezvyklé období. Je opravdu důležité, že je sluníčko. Neumím si představit, jak bychom to snášeli, kdyby byl listopad, prosinec, sychravé počasí, všichni zavření doma. To bychom se asi zastřelili. Předpokládám, že sebevražd by bylo víc než úmrtí na covid. Jsem rád, že k tomu blázinci je aspoň hezké počasí,“ dodal liberecký kouč.