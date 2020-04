Jak dohrát ligu? Co dělat s nakaženým fotbalistou? Jak hráče testovat?

„Aktuální vývoj ohledně uvolňování opatření vítáme a věříme, že to umožní znovuzahájení fotbalové ligy v co nejbližším termínu,“ prohlásil předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda k novým opatřením vlády.

„Další možný vývoj budeme řešit na pondělním zasedání Ligového výboru.“

Vedení ligy vypracovává materiál, za jakých podmínek by se hrát mohlo. Bez diváků, samozřejmě.

Popisuje hygienická opatření, technické možnosti, počty osob, testování hráčů. Plán, jak postupovat v situaci, když bude někdo pozitivní na nemoc covid-19.

Co všechno tedy šéfové ligy musí vyřešit a jaký by mohl být další možný vývoj?

1. Kdy fotbalová liga může začít?

První zápas se může hrát už v pondělí 25. května, což je možné díky nejčerstvějšímu uvolnění vládních opatření. Pořádání sportovní akcí posunula o dva týdny, dosud byl klíčovým datem 8. červen.

V úpravách omezení státní orgány poprvé stanovily datum, kdy se mohou profesionální sportovci vrátit k plnohodnotnému tréninku. Je to 11. května, čili dva týdny před možným startem.

Aby se Fortuna liga znovu rozjela, je však zapotřebí schválení mnoha rozhodnutí, spousty úprav a vyjasnění si podmínek.

2. V jakém formátu se liga může dohrávat?

Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) se chce držet původního plánu a soutěž dohrát tak, jak bylo určeno před jejím startem. To znamená třicet kol základní části, nadstavba, souboj o Evropu a baráž o udržení.

Když se začne 25. května, nejdřív by soutěž mohla skončit v polovině července. A s tím může u některých klubů narazit... Podle řádů sezona oficiálně končí 30. června. K poslednímu červnu končí smlouvy některým hráčům, jsou vázané kontrakty s partnery. To všechno by se muselo řešit, když se liga bude dohrávat v červenci.

Aby se do prázdnin přehoupla, musí to kluby schválit. A ne všude s tím budou souhlasit. Proti je například vedoucí Slavia. Její sportovní ředitel Jan Nezmar argumentuje tím, aby se měl tým víc času na přípravu pro kvalifikaci o Ligu mistrů, která by se měla hrát v srpnu, a nadstavbu nazval paskvilem.

Slávistický tlak na to, aby se nehrála nadstavba a sezona skončila už po třiceti kolech, je logicky i kvůli tomu, aby druhá Plzeň měla méně možností ji dohnat. Šest kol před koncem základní části ztrácí osm bodů, během čtyř jarních zápasů získala právě o osm bodů víc než Slavii a šestnáctibodový náskok po podzimu výrazně stáhla...

S nadstavbou a v červenci, nebo bez nadstavby do konce června?

Aby jeden z formátů prošel, musí být pro něj nadpoloviční většina ze šestnácti prvoligových klubů.

3. Jak do pohárů?

To souvisí s předchozí otázkou.

Pokud se liga dohraje podle původního plánu, podmínky pro účast v pohárových předkolech jsou předem jasné: šampion do 3. předkola Ligy mistrů, druhý v pořadí do 2. předkola, vítěz domácího poháru do 3. předkola Evropská ligy, třetí v pořadí do 2. předkola, kam půjde i vítěz souboje o Evropu.

Pokud by se sezona podle původního plánu, tedy i s nadstavbou, nedohrála, účastníci by měli být vybráni podle sportovních výsledků aktuální sezony.

Výkonný výbor Evropské fotbalová unie (UEFA) ve čtvrtek definoval podmínky, že výběr pohárových zástupců musí být spravedlivý, průhledný, objektivní, nediskriminační.

Zároveň musí v zemi existovat legitimní důvody pro předčasné ukončení či nedohrání podle původního plánu.

Pokud by se liga nedohrála kvůli neochotě funkcionářů se rozumně dohodnout, UEFA si vyhrazuje právo výběr účastníků do pohárů posuzovat. A klub nemusí do svých soutěží pustit.

4. Kolik lidi je zapotřebí k pořádání zápasu?

Zatímco o formátu si rozhodnou kluby samy, k ostatnímu potřebují souhlas vlády nebo jiných státních orgánů.

Aby se prvoligových zápas mohl odehrát, je zapotřebí minimálně sto osob. Spíš však víc, komfortní situace by vyžadovala aspoň 150 lidí.

„Původně jsme tam měli padesát osob, ale pořád ještě jednáme se všemi aktéry. Je možné, že se to trochu zvedne, aby se mohly dělat profesionální soutěže bez diváků, ale aby se tam mohli všichni aktéři dostat. Proto jsme řekli, že to zatím nebudeme specifikovat,“ řekl na tiskové konferenci vicepremiér Karel Havlíček.

Například v Německu pro pořádání bundesligového utkání chtějí mít 300 lidí rozdělených na tři zóny po stovce.

Podobně by to mohlo fungovat i v české lize: hřiště a jeho bezprostřední prostory (hráči, rozhodčí, trenéři a jejich realizační týmy), tribuny (podavači míčů, funkcionáři, televizní pracovníci, fotoreportéři, hlavní pořadatel) a vnější okolí stadionu (pořadatelé, integrovaný záchranný systém, technický personál).

5. Kdy a jak hráče testovat?

Například v Německu navrhují, aby fotbalisté prošli testem na covid-19 každý týden. Už jsou domluveni s pěti laboratořemi, které ujistily, že to neomezí jejich běžný provoz.

Otázkou je, jestli to jde i v Česku. Je dostatek laboratoří a pracovníků, aby to neohrozilo jiné profese?

6. Co když se fotbalista nakazí?

Asi nejproblematičtější věc, protože v českém myšlení ji lze zneužít. Pokud se nakazí jeden z hráčů a bude muset na dva týdny do karantény celé mužstvo, liga se nikdy nedohraje. A když se někomu hrubě nebude dařit...

Fotbal potřebuje, aby vláda povolila jiné řešení.

V ligových soutěžích například v Německu, v Portugalsku, ve Švýcarsku navrhli tento postup:

hráč pozitivně testovaný na covid-19 jde na dva týdny do izolace

mužstvo i další osoby z fotbalu (trenéři, protihráči), kteří s ním přišli do styku podstoupí v nejbližších dvou dnech testy

kabiny, tréninkové pomůcky, míče atd. projdou dezinfekcí

pozitivně testovaný hráč se do mužstva může vrátit až poté, co jeho dva testy budou negativní

Všude však čekají, jestli koncepty pro dohrání sezony vlády v jednotlivých zemích schválí.

„My jsme vytvořili nezbytné podmínky pro dohrání soutěží, politici musí stanovit možné datum. Už není na nás, jestli a kdy budeme hrát. Můžeme jen říct, že jsme připravení, když dostaneme zelenou,“ prohlásil šéf bundesligy Christian Seifert.

V Německu se verdikt kancléřky Angely Merkelové čeká 30. dubna, hrát chtějí už 9. května. Ve Švýcarku by rádi začali 20. května.