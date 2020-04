Skeptický Malinský: Tenhle ročník ligy se asi stejně dohrávat nebude

„Ani jsem už nevnímal, jak byla ta pauza vlastně dlouhá,“ přiznal liberecký záložník Tomáš Malinský.



„Atmosféra byla fajn. Trénovali jsme v naší šestičlenné partě a druhou šestku na vedlejším hřišti jsme aspoň pozdravili jen na dálku. Trenéři to docela hlídali, abychom se s dalšími nedostali vůbec do kontaktu. Měli jsme hlavně přihrávková cvičení a uvidíme, jakým směrem se to bude dál ubírat a jaká bude v dalších dnech intenzita tréninků,“ popsal Malinský, se šesti góly aktuálně nejlepší střelec Slovanu.

Do prvních tréninkových jednotek se vrhli na přípravných hřištích i fotbalisté Jablonce, třetího nejlepšího celku tabulky.

„Doba individuálních tréninků byla dlouhá. Fotbal je kolektivní sport a nás baví atmosféra a zábava v kolektivu. Individuální trénování sice něco přináší, ale nedává to takovou radost,“ uvedl na klubovém webu zkušený kapitán Jablonce Tomáš Hübschman.

Podle aktuálního plánu by se mohla první liga zase rozjet 8. června. „Sice vyjely nějaké zprávy, že by se to mohlo o nějaký ten týden urychlit, ale jsme teprve na začátku uvolňování opatření. Doufáme, že se to postupem času uvolní ještě víc a brzy se rozeběhne nejen fotbalová sezona, ale i normální běžný život,“ přeje si Hübschman.

Pokud jde o nastartování první ligy až na začátku června a následné dohrání sezony, je Malinský naopak spíše skeptický. „Kdyby se mělo začít až po těch sedmi týdnech, tak to je strašně pozdě. Mám obavy, aby třeba ta nákaza nějaký tým přece jen na nějakou dobu nezastavila a termíny pak nebudou. Já bych si proto přál radši začít co nejdřív, klidně bych hrál už za čtrnáct dní, vždyť všechny týmy by měly stejné podmínky. Můj názor ale je, že se tenhle ročník první ligy, bohužel, asi stejně dohrávat nebude a v klidu začne až nová sezona,“ míní Malinský.