Tepličtí fotbalisté děkují i za divnou přípravu: Co mají říkat kadeřnice

V pondělí ve čtvrt na devět se na Stínadlech hlásila první parta hráčů, kteří se sešli ke společnému, leč prakticky individuálnímu tréninku. Premiérovému v době pandemie koronaviru. Ve vestibulu jim Poustka přiložil k čelům teploměr, klubový lékař Jan Štěrba s nimi vyplnil dotazník a pak si přebrali komínky s oblečením od kustoda Jiřího Semeráda, aby nemuseli do šatny.

Potom naskákali do svých aut a hurá do Dubí, kde budou prvoligoví skláři tenhle týden trénovat.

Po správci areálu zabočil na útulný stadion jako první ze sklářů vedoucí týmu Pavel Verbíř , za ním dodávka s náčiním, pak asistenti, nakonec hráči, každý svým autem.

Trénovat se může v osmi s nejméně dvoumetrovým odstupem, přísná hygienická opatření vycházejí z nouzového stavu. Fotbalové pomůcky se dezinfikují. „Máme manuál od Ligové fotbalové asociace, připomínkovaný ministerstvem zdravotnictví,“ listoval jím mluvčí teplického klubu Martinu Kovařík.

Ani v Dubí se nesmělo do šaten, jen na toaletu. Kondiční trenér Antonín Čepek připravil stanoviště, v roušce zahalený kouč Stanislav Hejkal deset minut promlouval k prvním sedmi statečným, kvóta osmi nebyla vyčerpána. V partě obranářů se sešli brankář Diviš, Vondrášek, Ljevakovič, Paradin, Knapík, Shejbal a Čmovš.

Ve čtvrt na deset se hráči začali hýbat. Spolu, ale s odstupy. Konečně na hřišti! Konečně s míčem! „Já balon neviděl celou dobu, kdy jsme byli doma. Moc prostoru tam nemám, ani panenky jsem si nedělal,“ líčil obránce Jan Shejbal.

Kontakty jsou zapovězeny. Veřejnost ani novináři do areálu nesměli, zvědavci mohli koukat skrz škvíry v plotu. Hejkal ordinoval přihrávková cvičení, pilování techniky či založení útoku. „Fotbal je kontaktní sport a ten kontakt bude chybět. Když vám ho najednou povolí, může lehce dojít ke zranění,“ míní Hejkal.

„Potřebujeme dva tři týdny před obnovením ligy, což má být 8. června, trénovat v plné palbě. Standardky, osobní souboje, malé hry, velké hry. V režimu bez kontaktu a bez her a v sedmi lidech nejde připravit mužstvo na prvoligové utkání.“

Stoper Shejbal byl rád, že je možné se připravovat aspoň v nějakém režimu. „Co mají říkat kadeřnice a další povolání, která musí mít zavřeno. Ale zvláštní to je, pro nás fotbalisty hodně divné, je to spíš o tom, abychom si zase osahali míč, slyšeli taktické věci. Zatím to není moc o velkém zápalu boje, je to postavené tak, abychom do kontaktu nepřišli. Snad už budeme všichni brzy pohromadě, bez toho by se zápasy hrát nedaly,“ uvědomuje si.

S kolegy záložníky a útočníky se Shejbal v pondělí na hřišti nepotkal, ti dorazili až v dalších dvou skupinkách poté, co beci už měli odpracováno. Snad situace brzy dovolí, aby se mohl sejít kompletní tým.