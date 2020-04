Kouč Páník: Takhle vydržíme trénovat týden, dva. Pak se toho přejíme

Kapitán Jiráček: Běhání po lese mi už stačilo Protažení, posilování, výběh do lesa na hodinku a tak pořád dokola. „Dva týdny to bylo v pohodě, ale když to trvá déle, už se vám to zajídá,“ pochvaluje si kapitán fotbalistů Zlína Petr Jiráček návrat na hřiště. Ptát se, jestli jste se po pětitýdenním stereotypu těšil, je asi zbytečně, že?

Samozřejmě jsem se těšil. Běhání po lese mi bohatě stačilo. Jsme rádi, že jsme se mohli vrátit na hřiště a po dlouhé době si ťukli do balonu. Jak vypadal trénink? Jaký jste z něho měl pocit?

Je to nezvyk, když je vás na hřišti jenom osm. Podle toho byl trénink uzpůsobený. Dělali jsme převážně přihrávková cvičení, aby se dodržovaly rozestupy a nebyli jsme v kontaktu. Za sebe musím říct, že po měsíci běhání v lese to byl ideální začátek. Míč vás poslouchal?

Moc jsem si s ním nehrál, spíše jsem jenom běhal, takže cit pro míč mi trochu chybí. Ale máme dost času, abychom se s ním zase seznámili. (úsměv) Prozatím trénujete bez kontaktů. Jak dlouho vás to ale bude bavit?

Pár dnů to půjde, ale fotbal je kontaktní hra a zvláště česká liga je hodně o soubojích. Můžeme pilovat techniku, ale jestli nebudeme moct proti sobě hrát, tak nás to na zápasy nepřipraví. Napadlo vás, že v jedné sezoně jdete potřetí do přípravy?

Přemýšlel jsem nad tím a nevím, kam to povede. Jestli se liga dohraje, nebo ukončí. Připravujeme se v krkolomných podmínkách a v závěru to nemusí vůbec dopadnout. Je to trochu na hlavu. Po pěti týdnech jste se potkali se spoluhráči. Měli jste o sobě přehled?

Ve spojení jsme byli, ale osobní kontakt je jiný než nějaké vypisování. I proto jsou všichni rádi, že se aspoň ve skupinkách sejdeme a můžeme na dva metry pokecat.