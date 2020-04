Bylo super zase spolu trénovat, liboval si karvinský bek Moravec

„Pět týdnů jsme byli doma, měli jsme individuální plány, ale není nad to trénovat spolu a ještě, když je hezky. A konečně s míčem. To je radost.“

Po jak dlouhé době jste si kopl do balonu?

Po těch pěti týdnech. Byl jsem si sice zahrát nohejbal, ale na pořádné fotbalové hřiště jsem se nedostal. Snažil jsem se dodržovat všechna doporučení.

Je znát pět týdnů bez míče?

Je. Musím říct, že hlavně v pohybu. Míč vás zpočátku tolik neposlouchá, ale už to znám. Když máme po sezoně volno, tak také nějakou dobu, týden čtrnáct dnů, trvá, než se to srovná.

Bavilo vás vůbec trénovat samostatně?

Ze začátku celkem ano, ale pak to bylo už pořád dokola.

Nevadí vám, že zatím nemůžete do šaten a ani se po tréninku hned osprchovat?

Takové je nařízení a my ho musíme dodržovat. Každý se s tím musí srovnat, ale dá se to. Není to nic těžkého. Vysprchovat se zajedeme domů, vypereme si a druhý den přijedeme znovu na trénink.

Na tréninku jste už sice spolu, ale musíte dodržovat dvoumetrové rozestupy. Fotbal zatím hrát nemůžete...



Uvidíme, jak dlouho to ještě potrvá. Ale jsem rád, že už spolu alespoň trénujeme, že jsme na hřišti a máme dotek s míčem. Určitě jsme všichni raději tady, než doma, někde v parku.

Byli jste se spoluhráči pořád v kontaktu?

Máme společnou skupinu přes whatsappku. Psali jsme si co a jak, kdo jak trénuje, co dělá. Ale je rozdíl vidět kluky zase naživo. To je příjemnější.

Stále není jasné, zda se liga dohraje. Jste pro, aby se tato sezona dokončila?

Doufám, že se liga dohraje. Přál bych si, aby to bylo regulérní. Jsem pro, aby se hrála i nadstavba. Buď vše, anebo už nic.

Jen abyste nemuseli hrát bezkontaktně, když se k sobě na trénincích nesmíte přiblížit...

Ne, ne, to by ani nešlo (směje se).

A pokud budete muset hrát bez diváků?

To by bylo nepříjemné. To si nedovedu představit. Diváci, ta atmosféra... To je při fotbale důležité. Bez fanoušků by bylo ticho. Byly by to takové přáteláky.

Bylo aspoň výhodou nynější pauzy, že jste mohl být více s rodinou?

Byli jsem s manželkou ve Vyškově. U tchýně. A bylo to tam super. Starali se o mě. Pohoda. Teď jsme se s rodinou zase přesunuli do Karviné, takže už budeme tady.