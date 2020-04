Žádný kontakt, rozestupy, skupinky. Fotbal se učí, jak žít v době pandemie

Z Plzně. Trenér Adrian Guľa v roušce s klubovým logem pečlivě sledoval, jak to včera před polednem začalo. Tři hřiště v tréninkovém areálu v Luční ulici zaplnily skupinky po sedmi hráčích. „I za to jsme rádi,“ řekl kouč. Zásadní heslo? Neshlukovat se!

Ze Sparty. Tři hřiště na Strahově, technika s míčem, přihrávky. Sparta pro hráče připravila manuál, co všechno musí před, během i po tréninku dodržovat. „Jsme rádi, že nám dovolili alespoň tohle, i když je to bez kontaktů, bez kterých fotbal hrát nejde,“ řekl záložník Michal Sáček.

Z Teplic a Mladé Boleslavi. Hráčům, kteří na trénink všichni přijeli sólo, se nejprve měřila teplota.

Z Českých Budějovic. „Každý trénink by měl trvat 50 minut plus rozcvičení,“ pravil trenér David Horejš.

Ze Slovácka. Hráči si na první „společný“ trénink ještě týden počkají. Podobně zareagovali v Olomouci nebo Ostravě. Zabržděná ligová sezona by se totiž mohla rozběhnout až 8. června, byť se jedná o dřívějším startu.

Z Karviné. Slovenský trenér Jarábek a jeho krajané z hráčského kádru jsou po návratu do Česka v povinné karanténě.