Plzeňský kouč Guľa: Hráči mají chuť, asi je budeme muset krotit

Brankáři na umělé trávě, ostatní obsadili tři skvěle nachystaná travnatá hřiště.

U každého byly připraveny nádoby s dezinfekcí, jak je popsáno v podmínkách, za jakých mohli fotbalisté poprvé od 13. března být na hřišti. I láhve s pitím „měly“ dvoumetrové rozestupy.

„Hráči splnili všechny běžecké úkoly, jsou to profíci. Nicméně podstatné pro mě je přenést to na hřiště, což je jiný specifický pohyb, s jiným těžištěm. Musíme být obezřetní a hlídat případné svalové odezvy, aby se nikdo nezranil,“ zdůraznil Guľa.

„Řešili jsme celý trénink do detailů, aby hráči byli vždy v požadovaném rozestupu, aby se neshlukovali a nebyl tam kontakt,“ poznamenal plzeňský kouč.

Rozcvičení, při kterém nechyběl nohejbal. Cvičení na rychlost, obratnost, dynamiku, přihrávky, fyzičku. „Na závěr jsme zařadili i trochu emoční část se střelbou,“ podotkl Guľa.

V dalších dnech rozdělí hráče do skupin i podle zaměření. „Obranná formace, útočná, možnost je rozdělit skupiny i vertikálně, pro nás jako pro trenéry je to hodně variabilní. Hráči mají chuť, je to na nich vidět, možná je budeme muset i trochu krotit,“ řekl Guľa s úsměvem.