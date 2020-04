Kurzy angličtiny, rozbory. Chci být připravený, tvrdí plzeňský kouč Guľa

Velikonoční víkend měl být českým fotbalovým svátkem. Bitva pražské Slavie s Plzní, celků bojujících o ligové prvenství.

Jenže už poměrně dlouho dopředu bylo jasné, že ten větší z vršovických stadionů zůstane prázdný a trávník netknutý. „Napadlo mě to. Občas si tedy aspoň takhle zavzpomínám, že se mělo něco hrát,“ přiznává trenér plzeňských fotbalistů Adrian Guľa.

Zatím se nezdá, že by se liga opět brzy rozběhla. Jak život bez fotbalu snášíte?

Všichni jsme v situaci, která je pro nás nová. Pro mě je podstatné, že jsme všichni zdraví a že to zvládáme. Je dobře, že máme možnost v rámci disciplinovaných opatření chodit alespoň ven, dá se to zvládnout. Díky tomu lze alespoň nějakým způsobem fungovat. Samozřejmě nám nějaké věci chybí, ale všichni jsme ve stejné situaci. Pro mě je podstatné, že je celá má rodina zdravá. Díky tomu mám energii se dívat dopředu.

„Věřím, že se soutěž bude moci brzy rozběhnout.“

Během pauzy způsobené koronavirovou pandemií se Viktoria snaží pomáhat zdravotníkům, policii...

Je super, když se k tomu klub v nelehké situaci postaví takhle. Když prostě využívá té kapacity, kterou má, na pomoc druhým. My jsme rádi k dispozici, není pro nás problém se do toho zapojit. Jsme však viděni pouze v závěru té akce, podstatný je ale celý ten nápad a smysl, ne aby to bylo medializované. Jsme prostě k dispozici.

Aspoň jste se třeba trochu odreagoval a nemusel myslet na to, že jste daleko od rodiny, která zůstala na Slovensku.

Voláme si každý den přes FaceTime a podobné aplikace. Není to jednoduché, ale vím, že se prostě nedá nic dělat, musím to přijmout. Je důležité, že manželka je velmi silná a skvěle se stará o děti. Jsem k dispozici v maximální možné míře tady a musí se to zvládnout.

Dokážete se doma zabavit?

Zpočátku jsme hodně hledali různé trendy a tendence, analyzovali jsme vlastní hru. Zkoumali jsme prvky, které musíme zlepšit. Ve výkonnosti mužstva a jednotlivců jsme našli věci, které budeme chtít odstranit. Zároveň chceme rozvíjet naše silné stránky. Na všechno z toho bylo nyní dost prostoru, abychom si to rozebrali. Klub se ke mně neobrátil zády a vytváří nám určitý servis.

Ale občas musí nechat i práci stranou, ne?

V rámci možností jsem se podíval na nějaká místa v Plzni a okolí. Byl jsem například na Radyni, na Boleváku... To by se za normálních okolností asi nepodařilo. Klubový management se nám snaží připravit věci, abychom na chvilku mohli vypnout a zvládli tuto situaci. Abychom byli plně připravení, až se to zase rozběhne. Jinak se doma věnuji také online kurzům angličtiny či trenérství. Snažím se nějak fungovat a zaměstnat se. Chci být připravený, až se to všechno zase spustí.

Možná to zní zvláštně, ale aspoň si na Plzeň pořádně zvyknete...

Je to opravdu pěkné město. Jsou tu místa, která bych rád navštívil, až se za mnou dostane i rodina.

Zůstáváte s hráči v pravidelném kontaktu?

Denně. Měli jsme třeba přes speciální aplikaci možnost se všichni dohromady vidět a popovídat si. To určitě ještě zopakujeme dle vývoje situace. Chtěl jsem, aby si opět připomněli, že jsme kolektivní sportovci, že jsme jeden tým. Tam jsem cítil, že pookřáli. Věřím, že se soutěž bude moci brzy rozběhnout.

Jak podstatné je držet hráče stále motivované?

Velmi. Fyzička je jedna věc, to dokážete naplánovat. Pro mě je ale podstatné, aby to bylo v určité kvalitě. A to už je o nastavení, které je těžší, když jste v karanténě. Bylo pro mě důležité, abychom se v rámci možností viděli aspoň na dálku.