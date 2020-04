Jsme rádi, ale chceme souboje. Fotbalisté si zvykali na zvláštní režim

Ne všude se nemohli dočkat.

Sigma Olomouc a Baník Ostrava odstartují až v úterý.

Slovácko dokonce až za týden.

„K přípravě na obnovený start ligy nám stačí šest týdnů, což je doba obvyklá pro zimní přípravu, v létě bývá ještě o týden kratší. Nám teď začíná jarní příprava a je zapotřebí zohlednit i to, že v létě před další sezonou bude taky kratší,“ vysvětlil Martin Svědík, trenér Slovácka.

Fotbalisté jsou sice už na hřišti, ale pořád nevědí, kdy se zbývající část jarní sezony rozběhne. Snad 8. června, ale to je zatím jen první nástřel.

Ligová fotbalová asociace (LFA), která první a druhou ligu řídí, by chtěla odstartovat už v květnu. Vláda, která jediná může dosavadní zákazy uvolnit, však vyčkává s vývojem epidemie.

Profesionální fotbalisté se v Česku mohli sejít na hřišti pod vedením trenérů poprvé od 13. března, dosud trénovali individuálně.

„V kondici problém nevidím, spíš v herním tréninku, práci s míčem atd. Potřebujeme co nejdřív dostat povolení, abychom se dostali ke hře. A třeba odehrát i nějaké přípravné zápasy,“ zdůraznil sparťanský kouč Václav Kotal.

Kontakt, souboje, fotbal, hra na dvě brány, to všechno je zapovězené. Nedovolují to vládní nařízení.

„Nebyl to sice úplně normální trénink, ale už jsme si dali nějaké přihrávky, zastříleli si,“ podotkl budějovický středopolař Patrik Brandner.

„Všichni jsme rádi aspoň za tohle. Je to vidět i na náladě. První dotyky s míčem sice byly nijaký, ale zase bychom to neměli zapomenout,“ poznamenal sparťan Michal Sáček.

Výhodu měly kluby, které mají velké tréninkové areály a mohly využít víc hřišť, protože počet hráčů na jednom sportovišti je omezený počtem osmi.

Zatímco Sparta i Bohemians mohli v jednu dobu „nahnat“ do tréninku celý kádr najednou, slávisté stejně jako Budějovičtí se připravovali nejdřív ve dvou skupinách na dvou hřištích a po nich přišla třetí. Tepličtí se zase střídali na jednom hřišti, první skupina začala v 9.00, poslední třetí až ve 13.00.

„K ideálu to má ještě daleko, ale věříme, že se brzy vrátíme k normálnímu trénování,“ říkal budějovický kouč David Horejš.

„V naší aplikaci budeme klukům každý den psát, kdo má kdy trénink. Budeme to různě střídat. Někdy podle postů, někdy podle věku. Tréninky budou trvat padesát minut plus rozcvičení. Příští týden uvidíme,“ přemítal Horejš.

„Trénovat bez kontaktu, bez malých a velkých her a následně jít do mistrovského zápasu prostě nejde. Myslím, že týmy by měly mít možnost alespoň tři týdny před startem se připravovat alespoň v deseti lidech, ideálně v kompletním složení. A hlavně bez omezení kontaktů a rozestupů,“ zdůraznil teplický kouč Stanislav Hejkal.