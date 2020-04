Ať se nám fotbalistům měří stejně jako ostatním, vyzývá teplický kouč

Jak budete od pondělí trénovat?

V prvním týdnu budeme rozdělení do tři skupin, obrana, záloha, útok. Časově i na trávníku odděleně. Máme k dispozici tři hřiště v Teplicích, jedno malé, Mexiko a hlavní hřiště, kde bohužel ještě neproběhla rekonstrukce, protože svaz nám není schopný říct závazný termín startu ligy. Ještě máme dvě plochy v Dubí. V pohodě splníme podmínky, které dal hygienik.

Po kolika budou skupinky?

Sedm lidí a brankář. Nic proti ničemu, ale nejsme házená nebo volejbal, potřebujeme trénovat minimálně v deseti. A do budoucna potřebujeme kontakty.

Jaká opatření chystáte?

První den bude chaotický. Doktor bude měřit teplotu. Hráči musí vyplňovat čestná prohlášení. Když se střídáme ve skupinách, máme plány, kde kdo bude parkovat, aby se kluci nepotkali. Řešili jsme i časy příjezdů. Hráčům jsme doporučili, aby každý jezdil v rámci bezpečnosti sám. Logisticky to bylo náročné, ale pevně věřím, že to zvládneme.

Budou tréninky kratší?

Jelikož trénujeme v míň lidech, intenzita bude vyšší. Plánujeme 70 minut, ale ty týdny se nebudou opakovat. První parta začne v devět ráno, druhá v 11.15, třetí ve dvě odpoledne. Můj asistent Pavel Drsek si jako bývalý obránce vezme na starosti beky, já se budu věnovat ofenzivní části. Ale aby nedošlo k ponorce, čas od času si to prohodíme. O třetí skupinu, záložníky, se budeme střídat. V dalším týdnu budeme každý u jednoho mužstva a třetí parta bude mít kruhový trénink s kondičním trenérem Tondou Čepkem.

Stanislav Hejkal vede trénink Teplic.

Odstup hráčů musí být dvoumetrový. Dají se kontakty nahradit?

My můžeme dělat různá pohybová cvičení, herní činnosti jednotlivce, ale fotbal je kontaktní sport a ten kontakt vám bude chybět. Když ho nebudete mít a najednou vám ho povolí, může lehce dojít ke zranění. Já si představuji, že potřebujeme dva tři týdny před obnoveným startem ligy trénovat v plné palbě. Standardní situace, osobní souboje, malé hry, velké hry. V tomhle režimu, bez kontaktu a bez her a v sedmi lidech, nejde připravit mužstvo na ligové utkání.

Liga se má rozjet 8. června. Co vy na to?

Už je to dlouhé. Pět neděl jsme honili kluky přes GPS v lese a přes individuální sporty na bruslích a na kole, teď máme mít osm neděl tréninkovou zátěž v omezeném režimu. Když já začínal hrát fotbal, zimní příprava vypukla 3. ledna a první mistrák se hrál až 17. března. Po čtvrt roce. Tehdy se hrály aspoň turnaje, my nemáme nic, přáteláky ani počet lidí ani kontakty.

Jste pro, aby liga pokračovala, nebo byste letošní ročník spíš ukončil?

Já bych chtěl, aby se to dohrálo na hřišti, ale my to teď valíme jak balvan. Nevíme termíny. Řekli, že to možná bude dřív, možná později. A nikdo neví, kdy začne další sezona. Když se na to kouknu z pozice trenéra, řekl bych, odpískáme to a začneme 1. srpna nový ročník. Jako trenér bych potřeboval nějaké datum, kdy se začne hrát, protože vaříme časově z vody.

Co když jeden hráč onemocní koronavirem a tým půjde do karantény?

Já slyšel nějaké zvěsti, že ten hráč půjde do karantény, ostatní na tři dny taky a pak se jen změří. Ale já bych chtěl, aby se fotbalistům měřilo stejně jako veškeré populaci. Teplice jedou v prvním obnoveném kole na Bohemku, a kdyby se prokázal výskyt viru v zápase, obě mužstva by měla být v karanténě. Čtrnáctidenní! Z logicky věci to vyplývá. Ale to už bychom termíny nestihli.

Zrušil byste tedy nadstavbu, aby ubylo zápasů?

Mužstva, co jsou ohrožená sestupem, a to jsme my taky, by mohla přijít o možnost ty body získat. Pokud na začátku sezony bylo v paragrafech dáno, kolik se má odehrát kol, dodržel bych to. Neměnil bych pravidla v průběhu ročníku. Buď ligu dohrát, anebo anulovat. Postupy a sestupy by pak byly na Ligové fotbalové asociaci.

Zaznívají argumenty, že kvůli odlišné šířce kádrů bude zbytek ligy neregulérní.

Kdo má širší kádr, bude na tom v anglických týdnech líp. Ale druhá věc je cestování. Chtěl bych vědět, jak to s ním bude. Pojedeme na zápas každý zvlášť autem? Na Moravu? Kde se budeme stravovat, kde bydlet? Nevím, jak se to vyřeší. Ani si nedovedu představit, že vystoupíme z autobusu a půjdeme hned hrát, vysprchujeme se pak až doma. Ještě je spousta much, které se musí vychytat, to je na vedení ligy a hygienikovi, kam nás pustí.

Jak jste na dálku dozoroval hráče?

Přes GPS posílali odkazy, co odběhali. Intenzitu a délku běhu jsme měnili, aby to nebylo fádní. Jeden týden jsme vysadili a doporučili jsme individuální sporty, třeba kolo. Ale nejde je donekonečna honit po lesích. Jsou fotbalisté, chtějí hrát fotbal.

Nezranil se někdo?

Ne. Máme jen bolístky, které nás trápily, ještě když se hrála soutěž. Zranění jsou Petr Mareš, Vyhnal. Máme vykartovaného Hyčku a hlavně Kubu Mareše, který dostal osmou žlutou kartu v únoru v Karviné a bude stát ještě v červnu. Vždycky se směju tomu, že za osm žlutých karet dostal půl roku natvrdo.

Jak trávíte vy nouzový stav?

Mám sedmiletého syna, snažil jsem se mu dělat zábavu. Ale koukal jsem se i na naše zápasy, hlavně na ty na jaře nebyl pěkný pohled, to musím přiznat. Rozfázoval jsem si, kde se stala chyba, v hlavě mám, co změnit. Ale to si nechám pro sebe.

Stihnete před obnoveným startem ligy rekonstrukci trávníku na Stínadlech, kvůli kterému jste dvakrát odkládali zápas s Libercem?

Kdyby nám dali písemně, že liga začne 8. června, tak by se v pondělí začalo na hřišti kopat a rekonstrukce by se stihla. Ale oni nám řekli, že písemně nám to dát nemůžou, že start se taky může šoupnout o týden dopředu. V rámci vegetace se trávník zlepšuje, ale kompletní rekonstrukci prostě potřebuje. Jen nevíme, kdy to provést. To samé tréninkový proces. My se budeme na něco připravovat, ale nevíme konkrétně na co.