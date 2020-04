Kontakt chybí až moc. Potřebujeme co nejdřív povolení, říká Kotal

Není to nicméně tak, že by sparťané během vynucené pauzy způsobené pandemii koronaviru zaháleli. Běhali, posilovali s vlastní vahou... Jenže to je pro profesionálního fotbalistu málo.

„Měli jsme samozřejmě vše pod kontrolou. Hráči mají sporttestery, každý večer posílali kondičním trenérům zprávy. Bylo to ale hodně specifické,“ uvedl Kotal pro sparťanský web po prvním společném tréninku po dlouhé době. Naposledy hráčům udílel pokyny ve strahovském areálu 13. března.



„Kluci pracovali, v kondici problém nevidím. Spíš v herním tréninku, práci s míčem a tak dále,“ prohlásil. „Potřebujeme co nejdřív dostat povolení, abychom se mohli vrátit zpět ke hře,“ zdůraznil.



Fotbalisté totiž fungují v omezeném režimu, sparťané se rozprostřeli na tři tréninková hřiště ve skupinách po osmi, na každou dohlížel jeden kouč a kondiční trenér. Kontakty či souboje jsou prozatím zapovězeny vládním nařízením.

„Máme zatím jednorázové tréninky. Jsou delší, mají kondiční a v uvozovkách herní část. Pracujeme na individuální technice, děláme různá přihrávková cvičení. Vymýšlíme různé situace tak, abychom se co nejvíc blížili tomu, co vyžadujeme v zápasech,“ vysvětlil Kotal. Je však zjevné, že mu standardní praktiky scházejí.



I kvůli případnému opětovnému zahájení nejvyšší soutěže. Kdy to bude? To nikdo netuší. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu, by ráda přerušený ročník znovu rozběhla ještě v květnu...

„Jestliže máme kolem 30. května začít, tak bychom potřebovali sehrát i nějaká utkání,“ řekl Kotal. „Skoro tři měsíce jen trénovat bez hry je složité.“