Konečně zase můžeme být s klukama na hřišti, těší Hoftycha

Trenérské štáby rivalů z kraje Liberce i Jablonce proto ve středu připravovaly strategii prvních tréninkových jednotek, časový harmonogram a rozdělování hráčů do jednotlivých družin. „Konečně zase můžeme být s klukama na hřišti, dělat svoji práci a už se všichni těšíme, i když je to pochopitelně ještě stále v určitém omezení,“ uvedl Pavel Hoftych, hlavní trenér Liberce.



Fotbalisté Slovanu budou rozděleni do skupin po osmi, které se na hřišti během celého dne postupně prostřídají. „Pro nás trenéry to sice bude větší penzum práce, ale to nám samozřejmě nedělá po té dlouhé pauze problém,“ říká s úsměvem Hoftych. „Každá skupina bude takový mix postů, aby tam byl samozřejmě brankář, praváci i leváci, hráči centrující i zakončující a daly se nacvičovat i nějaké herní kombinace.“

Podle kouče Slovanu bude hlavní náplní prvních dnů obnovených tréninků adaptace na balon. „Také musíme zjistit, v jaké kondici hráči jsou, takže uděláme v rámci možností na hřišti i nějaké fyzické testy. Naše mužstvo je ale hodně poctivé, takže předpokládáme, že hráči budou po této stránce úplně v pohodě. A postupně se budeme chystat na dobu, kdy bude možné začít i soubojové a zátěžové činnosti,“ popsal Hoftych.

První společné tréninky ve skupinách už netrpělivě vyhlížejí i v sousedním Jablonci.

„To, že od pondělka můžeme začít, je povzbuzující,“ řekl na klubovém webu Petr Rada, hlavní jablonecký kouč. „Budeme muset dělat nějaká přihrávková cvičení, kde nebudete v kontaktu, nic jiného. Připravíme nějaké ty posilovací cviky a musíme to nějak vystřídat, abychom dodržovali to, co se má. Samozřejmě to není to pravé ořechové, protože potřebujete kontakt, přáteláky, větší počet hráčů, ale věřím, že i k tomu se dojde. Pro hráče je důležité, že budou mít balon na hřišti při tréninku a ne jen doma. Už potřebujeme, aby byli spolu, trochu se jim zvedla nálada a věděli, že to jde dobrým směrem, že ta nemoc ustupuje,“ dodal zkušený trenér.

„Snažili jsme se všichni makat, být pozitivní a už se hrozně těšíme. Jsme týmový sport, jsme zvyklí na kabinu a nikdo nechtěl pořád sám běhat po lesích,“ potvrdil stoper Jablonce Michal Jeřábek. „Všem by v hlavě i pomohlo, kdyby už bylo nějaké datum, kdy se začne i v lize. Vím, že to je těžké a vše se může měnit, ale i za tenhle první krok jsem rád.“

Pokud se situace s šířením nemoci covid-19 v zemi dramaticky nezhorší, letošní ročník první fotbalové ligy by se měl podle současného scénáře rozjet 8. června a skončit nejpozději 2. srpna. Je to reálné?

„Věřím, že ano, ale prioritou je samozřejmě zdraví. Pokud to ale jen trochu půjde, tak já jsem jednoznačně zastáncem dohrání ligy. Určitě to přinese problémy s kádrem nebo s cestováním, je to nestandardní sezona, budou platit nestandardní mechanismy, ale bude to pro všechny stejné,“ tvrdí Pavel Hoftych.

„Od války je to největší situace, kterou tady zažíváme a samozřejmě opatření jsou správná, abychom tu nemoc co nejdřív eliminovali. Mělo by být sice více přehledné, jak to bude, ale chci sezonu dohrát, LFA to chce dohrát, chceme to všichni,“ míní Petr Rada.