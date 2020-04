Jak s fotbalovou ligou: kdy začít, kdy skončit, co pohárové kvalifikace?

Úterním opatřením vlády získala Fortuna liga první datum, s kterým může pracovat. Zdaleka však není jisté, jestli od 8. června půjde zápasy znovu hrát.

1. Kdy liga může začít a jestli vůbec?

Za prvé, všechno je podmíněno příznivou situací v souvislosti se šířením koronaviru.

Za druhé, fotbal by musel dostat od vlády výjimku, protože uspořádat ligové utkání s počtem do padesáti osob je nemožné.

Pokud výjimku obdrží, případně se nařízení změní a liga se na začátku druhého červnového týdne opravdu rozjede, potřebuje na dohrání sezony čtrnáct termínů.

Do nich by se vměstnal i domácí pohár, který dospěl do semifinále (Sparta - Plzeň, Olomouc - Liberec).

2. Kdy liga musí nejpozději skončit?

Datum pro ukončení současného ročníku je 2. srpna nejpozději. To stanovila Evropská fotbalová unie (UEFA), protože v pondělí 3. srpna musí jednotlivé asociace nahlásit účastníky pro příští ročník Ligy mistrů a Evropské ligy.

3. Jak je to s kvalifikací evropských pohárů?

Kvalifikace do obou pohárových soutěží jsou naplánované na celý srpen.

Druhé předkolo Champions League se týká vicemistra, 2. předkolo Evropské ligy třetího v pořadí a vítěze zápasu o Evropu.

Šampion půjde do 3. předkola Ligy mistrů a vítěz Mol Cupu do 3. předkola Evropské ligy.

I pohárové kvalifikace jsou podmíněné vývojem současné pandemie. Budou moci mužstva cestovat napříč Evropou, když situace v některých zemích je momentálně katastrofální?

Když se český tým vrátí ze zápasu v cizině, bude muset na dva týdny do karantény?

Otázek a nejistot je mnoho.

To platí i v souvislosti s dohráním Fortuna ligy.

4. Může se liga dohrávat i v červenci?

Soutěžní řád říká, že sezona má končit do 30. června. Ale kvůli vládnímu usnesení, že by přerušená sezona mohla začít nejdřív 8. června, je jisté, že se do června dohrát nestihne.

Proto musí fotbal zavést různá vnitřní opatření a mechanismy, které zaběhnuté zvyklosti upraví.

K 30. červnu jsou například vázané profesionální smlouvy některých hráčů i kontrakty s partnery, sponzory či další náležitosti, jako je pronájem areálu, hřiště atd.

Pokud soutěž přesáhne do července, musí se smlouvy změnit. U hráčských kontraktů může pomoci plošné nařízení UEFA. Je v jednání, že když hráč má smlouvu do 30. června 2020, může za klub hrát až do ukončení sezony, čili i během července či srpna.

A navíc, pokud by se současný ročník stihl dohrát do června, stačil by k jeho rozjetí verdikt Ligového výboru. Už teď je jisté, že i v tomto případě musí dojít k úpravě. Zbývá totiž jedenáct kol a baráž o účast v první lize, Mol Cup, to se do konce června zvládnout nedá.

Pokud se tedy současná sezona přehoupne do července, musí s tím souhlasit kluby, nemůže to rozhodnout jen deset členů Ligového výboru.



5. Chtějí kluby vůbec sezonu dohrávat?

Pokud se současná sezona přehoupne do července, je nutný souhlas klubů.

Například Slavia, která vede tabulku o osm bodů, není nakloněná dohrávat sezonu i s nadstavbou a ještě k tomu v červenci.

Sportovnímu řediteli Janu Nezmarovi se nelíbí, že by mužstvo mělo jen málo času na přípravu na pohárovou kvalifikaci.

Opavský trenér Balcárek zase dohrávání sezony označil za neregulérní.

UEFA však na řídící orgány v jednotlivých zemích apeluje, aby ligu dohrály, pokud to bude jen trochu možné.

6. Kdo rozhodne o dohrání Fortuna ligy?

Jednání Ligového grémia, čili zástupců všech klubů, kde by se o osudu sezony mělo rozhodnout, je v plánu co nejdřív po skončení nouzového stavu. Ten v Česku platí zatím do 30. dubna. Jde o to, aby se zástupci dvaatřiceti klubů první a druhé ligy potkali osobně.

Do konce dubna se znovu sejde Ligový výbor, který by termín Ligového grémia měl určit.

7. Kdy by měla začít nová sezona?

Podle původního plánu měl ročník 2020/2021 odstartovat už v polovině července. Už teď je jistota, že nezačne.

S největší pravděpodobností totiž v té době nebude uzavřen současný ročník. Může být jen v případě, že si ligové kluby odhlasují jeho předčasné ukončení. To by však šlo proti žádosti UEFA.

Ta zároveň tlačí na jednotlivé země, aby nová sezona nezačínala dřív než v září. V srpnu totiž plánuje odehrát pohárové kvalifikace.

Ale je tu zase otázka: Jak se podaří epidemii koronaviru v Evropě do té doby zastavit?

8. Jak by mohl vypadat příští ročník?

Pokud příští ročník Fortuna ligy začne až v září, dostane se do termínových potíží. Například loni se během července a srpna stihlo uskutečnit osm kol, takže bude zapotřebí najít jiných osm hracích dnů.

Prostor by se našel nejspíš jen během podzimních reprezentačních přestávek, pokud je Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) zruší, což už naznačila.

Po zimní přestávce by se v Česku mohlo hrát už také v druhé polovině ledna a na začátku února. Příští ročník kvůli odloženému mistrovství Evropy musí skončit do 31. května 2021...